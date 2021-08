Warholms gulloppskrift: – Jeg tror ikke folk forstår hvor drøyt dette er

Leif Olav Alnes (64) hadde planen klar for hvordan Karsten Warholm (25) skulle ta sitt første OL-gull. Treneren mener fortsatt at verdensrekordholderen kan bli bedre.

Karsten Warholm utklasset konkurrentene i finalen på 400 meter hekk tirsdag og vant OL-gull med ny verdensrekord på distansen. 45.94 er til og med raskere enn noen nordmann noensinne har løpt også uten(!) hekker.

– Det er uforståelig... Jeg tror ikke folk skjønner hvor drøyt dette er. Jeg har sagt før at jeg tror det er enklere for mennesker som står nære en stor prestasjon å overvurdere den. Men denne prestasjonen tror jeg er umulig å overvurdere. Det tror jeg faktisk, sier trener Leif Olav Alnes til TV 2 i Tokyo og tilføyer:

– Jeg har sagt til Karsten at han kan løpe på 45-tallet. Jeg er nesten litt overrasket over at det kom i år. Jeg så for meg 46.30 eller noe sånt, men settingen var jo sånn at det krevdes. Ufattelig digg at det går.

Seierstaktikken: – Planen var å dra guttene med på et lite helvete

Den store spenningen før finalen var stjerneduellen mot amerikanske Rai Benjamin. I semifinalen, som Warholm også vant, viste Benjamin en voldsom fart mot slutten av heatet. Planen for finalen var dermed klar:

– Det var jo å ta ham med på en tur. Når han ser Karsten... Det var jo opplagt i semien at han gikk fortere ut. Det er et økonomiløp. Går du hardt ut, så får du det på slutten, forklarer Alnes, som mener Warholm har mer å gå på:

– Det har vært mye kritikk på det med Karsten at han går for fort ut. Det er jeg totalt uenig i. Jeg sier at han avslutter for sakte ennå.

– Så taktikken var å gå fort ut for å slite ut Benjamin?

– Nei. Det var å sette en tid som var god nok til å vinne. Å ha fokus på det vi skal gjøre, men vi skjønte det kunne bli følgefeil for noen andre og det er heller ingen ulempe.

I pressesonen etter gullet roser Warholm taktikken som sikret OL-gull og verdensrekord.

– I dag vant vi på taktikk. Jeg synes synd på Rai på som får sølv på 46.17. Han hadde fortjent gull i dag. Med all respekt til andre, så er det mange andre som er dårligere som kommer til å ta gull.

– Jeg visste at hvis Rai kom opp på siden der hadde han vært med på en liten hurratur i starten der. Jeg visste at ingen kom til å komme på slutten med masse krefter igjen. Planen var å dra guttene med på et lite helvete og hente det hjem.

STJERNEDUELL: Karsten Warholm og Rai Benjamin løp i bane fem og seks under tirsdagens OL-finale på 400 meter hekk. Foto: Andrew Boyers

Den amerikanske superstjernen, som også smadret sin egen rekord og Warholms forrige verdensrekord da han løp inn til sølv på tiden 46.17, misset på siste hekk og tapte litt tid til Warholm på oppløpet.

– Når det begynner å koke i skallen på folk... Det er ikke så lett å springe 400 meter hekk som folk tror, i hvert fall ikke når man har løpt så fort. Det er bare å prøve selv uten hekker når man har løpt 330 meter og syren piper ut av ørene. De er så stive at de ikke vet hva de heter, klarer ikke å stave navnet sitt, sier Alnes.

Benjamin kunne knapt tro Warholms prestasjon etter at amerikaneren tok sølv.

– Dette var det største løpet i olympisk historie. Jeg tror ikke engang Usain Bolts 9,5 kan overgå dette. Det var tre stykker som i praksis brøt verdensrekorden, sier Benjamin på spørsmål fra TV 2.

Gamletreneren: – 99% perfekt

Arve Hatløy, gamletreneren til Warholm i Dimna IL i Ulsteinvik, er utrolig stolt over sin tidligere elev:

– Helt fantastisk reise, nesten helt uvirkelig. Det han har gjort i dag og før i dag er nesten ikke til å tro, sier han til TV 2.

– Han knuste verdensrekorden med nesten ett sekund, så det er en kjempeprestasjon. Samtidig så ser jeg at han kunne sikkert få enda mer ut av siste hekkpassering, det var et 99% perfekt løp så det var enda litt å hente.

Amalie Iuel røk ut i semifinalen på 400 meter hekk mandag og gledet seg stort over treningspartner Warholms gull tirsdag. Hun har nesten ikke ord for å beskrive prestasjonen til sin treningskollega.

– Hvis jeg må bruke ett ord, tja. Vanvittig, sier hun til TV 2.

– Jeg tror ikke folk er klar over hvor fort dette er. Det er veldig få menn i hele verden som klarer å løpe under 46 sekunder på 400 meter flatt. At han gjør det med ti hindringer i veien er så rått at det nesten ikke er til å begripe, sier hun.

FULGTE MED: Amalie Iuel og Leif Olav Alnes. Foto: Lise Åserud

Etter selv å ha røket ut av OL med tjuvstart kvelden før, så var dette det eneste plasteret på såret.

– Dette berget litt av gleden av OL for meg. Det er en enorm seier for teamet, og det betyr veldig mye. Det gjorde det litt lettere å takle min egen skuffelse.

Alnes sier triumfen betyr mye og er et resultat av et steinhardt treningsarbeid.

– Det er en lykkerus. Jeg føler dette har betalt for den jobben som er gjort og vi har hatt et ekstremt fokus på utførelse som sikker har gått utover kjæreste, familie og venner og alt som er.