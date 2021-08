Warholms erkerival: – Hadde du sagt dette, ville jeg banket deg opp

Sølvvinner Rai Benjamin var en skuffet, men fattet mann da han møtte et 20-talls internasjonale og norske skrivende journalister etter det utrolige løpet.

Med tiden 46,17 var han 55 hundredeler under den tidligere verdensrekorden. Likevel måtte han nøye seg med andreplass bak fantastiske Karsten Warholm, som løp på 45,94.

– 45,9.... 46,1... Og jeg tapte. Jesus… Det er idrettens grusomme natur. Om du hadde sagt til meg at jeg skulle løpe så fort og tape, så hadde jeg sannsynligvis banket deg opp.

Han var likevel stolt over å ha tatt del i det beste 400 meter hekk-løpet noensinne. Og kanskje er det enda større.

– Dette var det største løpet i olympisk historie. Jeg tror ikke engang Usain Bolts 9,5 kan overgå dette. Det var tre stykker som i praksis brøt verdensrekorden, sier Benjamin på spørsmål fra TV 2.

– Jeg bryr meg ikke om hvem de er, men ingen i historien vil løpe så fort som oss. Uansett sko og bane. Kevin Young, Ed Moses... Alle de store. De ville ikke løpt slik som oss nå uansett.

Kevin Young var mannen som hadde verdensrekorden på 46,78. Den stod fra 1992 frem til Warholm slo den på Bislett Games. Nå er verdensrekorden åtte tideler bedre.

OVER MÅLLINJEN: Karsten Warholm foran Rai Benjamin. Foto: Pawel Kopczynski

Trodde på tiden

Nederlaget var tøft å svelge for amerikaneren, men han innså også at han tapte for en bedre mann på dagen. Han mener selv han kunne gjort det bedre på hekk fire og at han da mistet litt momentum. Ut på oppløpet skjønte han at Warholm var umulig å hente inn.

Mens de fleste mente 45-tallet på 400 meter hekk var utenkelig nå, påpeker Benjamin at han uttalte at det kom til å skje for flere år tilbake.

– Karsten gjorde det i dag. Fyren er utrolig. Man kan ikke være sint på ham. Som konkurransemann gjør det fryktelig vondt, men slik er det i denne sporten, sier Benjamin.

Warholm gratulerte sin store rival etterpå, men det ikke ble gjengjeldt. Uten at det var vond vilje bak.

– Jeg var så langt inne i mitt eget hode. Jeg så 45,9 og tenkte «hva faen?», deretter så jeg 46,1. «Det er ikke mulig».

– Jeg kommer til å se ham i OL-landsbyen. Vi snakker med hverandre hele tiden. Vi snakket i semifinalen og også før i dag, så sa vi at vi skulle ut der og ha det gøy. Vi gjorde akkurat det.

Han varsler at han er klar for kampen frem mot Paris-lekene i 2024.

ANDREPLASS: Rai Benjamin etter løpet. Foto: Javier Soriano

Setter det i perspektiv

Benjamin var i nærheten. For resten av feltet var det utenomjordisk det Warholm presterte.

– Jeg tenkte «holy shit»! Løp han 45? Visste du at en tid på 45 hadde gitt semifinale 400 flatt? De gjør det med ti hekker. La det synke inn. Så rask er de gutta, det er helt vanvittig.

Det sier Kyron McMaster som endte på fjerdeplass i den utrolige finalen. 47,08 var personlig rekord for ham, og en tid som tidligere hadde tilhørt tidenes beste prestasjoner.

– Et dyr

Ikke nå lenger.

McMaster og Benjamin er ikke den eneste av Warholms konkurrenter som hyller prestasjonen.

– Det er en utrolig prestasjon av Karsten. Tiden får meg til å tenke at nå sikter vi mot 44, sier Abderraham Samba som endte som nummer fem med tiden 47,12.

– Jeg trodde ikke det var mulig å løpe så fort, men Karsten er et dyr. Det er helt utrolig. Jeg gratulerer ham, jeg elsker ham, sier Alessandro Sibilio som ble nummer åtte.