Warholm suste inn til OL-gull med ny verdensrekord

Se Karsten Warholms rekordløp øverst!

Karsten Warholm løp fra erkerivalen Rai Benjamin og resten av verdenseliten da han tok sitt aller første OL-gull tirsdag. I finalen på 400 meter hekk suste han i mål til ny verdensrekord på tiden på tiden 45.94. Warholms forrige verdensrekord var på 46.70 og dermed knuste han også sin tidligere bestetid.

– Jeg kan bare si at dette betyr hele verden for meg. Alt jeg har puttet inn... Dette er livet mitt, jeg lever i min boble. Jeg vil takke alle som sto opp tidlig for å se meg. Det er så fint å se hva dette betyr. Å få ut alt på den største scenen... Det er så sykt, det er så sykt det, sier Warholm til Discovery og mener dette er det største øyeblikket i karrieren.

– Vi har snakket om at det perfekte løpet ikke fins, men nå er jeg ikke sikker lenger...

VERDENSREKORD: Karsten Warholm satte ny verdensrekord på 45.94 tirsdag. Foto: Martin Meissner

I pressesonen etter løpet var Warholm tydelig i seiersrus.

– Dette er et øyeblikk jeg kan la synke inn for alltid. Det er fantastisk å stå her å kunne gjøre disse intervjuene, sier Warholm til TV 2.

– Det er en helt syk opplevelse. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle på 45. Det viser jo at mange folk begynner å ta opp nivået og da skjer det store ting. Å kunne levere et sånt OL-løp er bare helt spinnvilt.

Nå har hekkeløperen fra Ulsteinvik vunnet både OL-gull, VM-gull og EM-gull i tillegg til å forbedre sin egen verdensrekord på distansen.

– OL er så spesielt, fordi det går så sjelden. Tilfeldighetene skulle ha det til at dette var det eneste jeg manglet i samlingen. Jeg hadde veldig, veldig lyst på det. Jeg visste jeg måtte springe sjelen min ut i dag for å få det og heldigvis klarte jeg det.

– Helt hinsides

Benjamin knuste også sin egen rekord og slo Warholms gamle verdensrekord da han løp inn til sølv på tiden 46.17. I løpet ble det også satt seks nasjonale rekorder.

– Han kom først i mål på en ganske god tid, og det er jo fett. Det er helt hinsides, sier trener Leif Olav Alnes til pressen etter gulløpet.

– Vi snakket masse om det på forhånd. Det å være favoritt er en kjempefordel, for det er en grunn til at du er det. Da må du bare dra til, for det er fort å bli redd. Det handler om tro og håp og å forflytte mest mulig håp over til tro, sier Alnes.

Treningspartner Amalie Iuel var ekstremt stolt av Warholm etter verdensrekorden og OL-gullet.

– Han har sjokkert verden. Det var helt sinnssykt. Leif har hele tiden snakket om å levere på 45-tallet. Det er seriøst det sykeste jeg noen gang har sett. Jeg har ikke ord, ord blir fattige i øyeblikk som dette, sa hun til Discovery etter målgang.

Stolte foreldre: – Helt fantastisk

TV 2 var på plass i Ulsteinvik da Warholm suste inn til OL-gull. Der hadde familie og venner samlet seg for å følge gulløpet.

– Dette var bare helt fantastisk, og tiden er bare…ja, det finnes ikke ord for det hvor fantastisk han klarte å prestere i dag. Jeg er helt overveldet, rett og slett. Han fortjente dette, han har jobbet hardt for dette i årevis. Jeg unner både ham og Leif Olav dette. Det er fantastisk deilig, sier pappa Mikal Warholm til TV 2.

Nå skal sønnens OL-bragd feires med nærmeste familie i Ulsteinvik utover dagen.

– Hva skal en si, det er en helt ubeskrivelig opplevelse, egentlig. En ting var å håpe at det skulle gå sånn, men at det skulle bli sånn med en sånn margin har jeg vel aldri tenkt. I idrettssammenheng må jeg nesten si at det betyr alt. Dette er jobben min og jeg jobber hundre prosent med Karsten, Leif og alt det som skal til for at de skal få ha fokus på jobben sin. Dette er blir også svar på at vi har gjort det meste rett. De har gjort treningsarbeidet rett, alle prioriteringene vi har gjort, det har vært mye mer nei enn det har vært ja, for å si det sånn. Nå fikk vi svar på at det fikk vi igjen for, forteller mamma Kristine Golin Haddal.

Warholms mesterskapsgull VM-gull i London: 48,35 (2017)

EM-gull i Berlin: 47,64 (2018)

VM-gull i Doha: 47,42 (2019)

OL-gull i Tokyo: 45,94 (2021)

Konkurrentene var også full av beundring for den norske gullvinneren.

– Jeg trodde ikke det var mulig å løpe så fort, men Karsten er et dyr. Det er utrolig. Jeg gratulerer ham, jeg elsker ham, sier italienske Alessandro Sibilio som ble nummer åtte.

I semifinalen fikk vi en forsmak på hva som var i vente. Verdensrekordholderen vant sitt heat foran erkerivalen Benjamin. Nordmannen på tiden 47.30. Benjamin ledet inn på oppløpet, men Warholm var sterkere på de siste meterne. Amerikaneren klokket inn på 47.37.

Medaljen var Norges fjerde i OL i Tokyo. Kristian Blummenfelt tok det første gullet for Norge i triatlon, før Kjetil Borch seilet inn til sølv og Hermann Tomasgaard seilet inn til bronse i Laser.