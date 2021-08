Fikk refs av Gjert etter å ha lekt seg videre i OL

Mener sønnen brukte for lang tid i pressesonen etter løpet.

Jakob Ingebrigtsen hadde ingen problemer med å komme seg videre fra forsøksheatet på 1500 meter. Etter løpet spøkte han med de ekstreme forholdene på olympiastadion.

– Forholdene er perfekt. Skulle gjerne hatt enda mer varme og enda mer luftfuktighet. Da hadde det blitt verdensrekordfart, fleiper han etter å ha «jogget» inn til en tid på 3.36-tallet

Fikk litt kjeft

Ingebrigtsen brukte drøye fire minutter på de skrivende norske mediene i intervjusonen. Før det var han innom det meste av tv-stasjoner fra hele verden.

Og det irriterte pappa Gjert Ingebrigtsen.

– Jakob har fått litt kjeft nå. Han kommer jo ned en time etter de andre. Før han kommer hit har de andre konkurrentene løpt ned, og sitter på bussen tilbake til OL-landsbyen, sier han på telefonen til TV 2.

Gjert Ingebrigtsen på tribunen under sønnenes forsøksheat. Foto: Lise Åserud

Til sammenligning brukte Karsten Warholm 49 sekunder på norsk presse etter sin semifinale. Han løp dessuten forbi alt av live-stasjoner, bortsett fra den norske rettighetshaveren Discovery.

– Han kan gjerne bruke noen minutter på media. Han er en populær utøver. Men han hadde ikke trengt å snakke med alle mann alle.

Men bortsett fra dette var det selvsagt lite å utsette på opptreden til Jakob Ingebrigtsen denne heite tirsdagsmorgenen i Tokyo. Selv mener han at det ble et perfekt taktisk løp.

– Jeg er heldig i måten det er lagt opp på, i og med at det blir store avstander. Da får man mer rom å spille på. Samtidig er det opp til meg å være litt «safe» og prøve å bruke så lite krefter som mulig, sier han.

Progressiv fart

Grunnen til at han la seg helt bakerst i et langstrakt felt, er at han liker å øke farten gradvis.

– Min innstilling til slike løp er å bruke null krefter. Så får du heller gi fra deg så mye som du må. Man er alltid litt på etterskudd, så må man heller gire opp litt. Det er fasiten på å bruke minst mulig.

– Rett og slett progressiv løping?

– Ja, når det er to runder igjen så går jeg litt fram, så ser jeg om jeg må gire opp litt til, og om jeg må gire opp enda mer når det nærmer seg mål, sier Jakob.

Pappa Gjert mener etter målgang at han ikke har fått sett nok på løpet til å ha en klar mening om det var godt løst.

– Jeg har jo ikke peiling på løping, så guttene løser det på den måten de vil. Men jeg stusser litt på at han legger seg bakerst. Når mannen i front løper i 3.35-fart, og du må passere 10-12 mann i bane to i den farta, så lurer jeg på om man bruker så lite krefter som mulig.

– Men hvis han føler han jogger, så gjør han vel det. Det er nok ulike måter å se på det.