Matt Damon i hardt vært etter homo-utspill

Matt Damon innrømmer at han inntil nylig brukte et svært nedsettende ord om homofile. Skuespilleren fjernet ordet fra vokabularet da han ble irettesatt av sin egen datter.

Matt Damon er for tiden aktuell med filmen «Stillwater», men det er ikke bare skuespillerens prestasjoner på lerretet som skaper overskrifter. I et intervju med Sunday Times innrømmer Oscar-vinneren at han inntil svært nylig brukte ordet «faggot», en svært nedsettende betegnelse for homofile.

– Det ble ofte brukt da jeg var barn, med en annen betydning, sier 50-åringen til den britiske avisa.

Damon forteller videre at han ble irettesatt av sin egen datter etter å ha brukt ordet i en vits under et middagsselskap.

– Hun gikk på rommet sitt og skrev en veldig lang, vakker avhandling om hvordan det ordet er farlig. Jeg sa «Jeg slutter med f-ordet!». Jeg forsto hva hun mente, sier Damon.

– Merkelig intervju

Til tross for at skuespilleren nå har lagt skjellsordet på hylla, er det flere som reagerer på intervjuet, skriver The Guardian.

Den Oscar-vinnende regissøren Travon Free, som er bifil, er sjokkert over hvor lang tid det for for Damon å innse at ordet var støtende.

– «For måneder siden» fant Matt Damon ut, ved hjelp av en «avhandling» fra et barn, at han ikke skal bruke ordet faggot. Måneder siden. Måneder siden, skriver Travon Free på Twitter.

So Matt Damon just figured out "months ago", by way of a "treatise" from a child, that he's not supposed to say the word f*ggot.



Months ago.



Months ago. pic.twitter.com/g8MRR39yVR — Travon Free (@Travon) August 1, 2021

Damon har sammen med kona Luciana Barroso fire døtre, i alderen 23 til 10 år. Det er ikke kjent hvem av døtrene som skrev «avhandlingen».

Ben O'Keefe, som er har ansvar for mangfoldsutvikling ved filmstudioet Creator Plus, mener Damons opptreden i Sunday Times er «et merkelig intervju».

– Matt Damon avslører at han NYLIG sluttet å bruke ordet faggot som et skjellsord etter at dattaren hans tvang ham... hva?, skriver O'Keefe på Twitter.

Such a weird interview in which Matt Damon reveals he JUST recently stopped using the word faggot as a slur after his daughter forced his hand…like what? https://t.co/V94vzcM8a7 — Ben O'Keefe (he/him) (@benjaminokeefe) August 1, 2021

Kommer med oppklaring

Reaksjonene gjør at Damon nå ser seg nødt til å oppklare intervjuet med Sunday Times. I en uttalelse til Variety sier skuespilleren at Times-intervjuet fikk «mange til å tolke ting i verste mening».

– Jeg forklarte at det ordet ble brukt ofte og hverdagslig, det var til og med en replikk i en film jeg spilte i så sent som i 2003, sier Damon til Variety.

– Datteren min reagerte med vantro på at det fantes en tid hvor det ordet ble brukt uten videre, fortsetter skuespilleren, som er svært stolt over at datteren tok ham til motmæle.

Matt Damon og kona Luciana Barroso har fire barn sammen. Foto: Nick Agro/AFP

– Jeg har personlig aldri kalt noen det ordet og denne samtalen med datteren min var ikke en åpenbaring. Jeg bruker ikke noen former for nedsettende betegnelser, sier 50-åringen.

Ikke første gang

Oppklaringen ser ikke ut til å ha stilnet kritikerne, og Damon kritiseres og latterliggjøres for intervjuet i sosiale medier.

I want to know what word Matt Damon has replaced f****t with. — billy eichner (@billyeichner) August 1, 2021

Dette er ikke første gang Damons uttalelser om homofile skaper oppstandelse. I et intervju fra 2015, ga han uttrykk for at homofile skuespillere var bedre i jobben sin om de ikke åpnet opp om privatlivet. Også den gang var han nødt til å forklare uttalelsene.

– Jeg forsøkte bare å si at skuespillere funker best når de er mystiske. Ikke sant?, sa Damon på en opptreden hos Ellen DeGeneres.

– Noen fikk det med seg og hevdet jeg sa at homofile skuespillere burde holde seg i skapet. Det er dumt, men det er sårende når noen påstår noe som ikke stemmer, sa Damon den gangen.