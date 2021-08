Da han ble felt av konkurrent, gjorde forbannet Jakob-rival noe smart

Ikke alle var like snartenkt da uhellet var ute.

Jakob Ingebrigtsen hadde få problemer med å ta seg videre til finalen på 1500 meter i et kontrollert og ufarlig forsøksheat.

– Jeg er heldig i måten det er lagt opp på, i og med at det blir store avstander. Da får man mer rom å spille på. Samtidig er det opp til meg å være litt «safe» og prøve å bruke så lite krefter som mulig, sier gullkandidaten til TV 2.

Det ble mer dramatisk for en av hans rivaler. Bare en snartenkt manøver fra Marcin Lewandowski (34) holder hans OL-drøm i live.

FRUSTRERT: Marcin Lewandowski etter målgang. Foto: Lucy Nicholson

Polakken har hatt flere opprivende dueller med yngstemann Ingebrigtsen. I VM i 2019 tok han bronsen foran nesen på Sandnes-gauken, mens det i innendørs-EM i vinter var 20-åringen som stakk av med tittelen.

Da trakk veteranen seg etter at Ingebrigtsen ble tilkjent gullet etter først å ha blitt disket.

Uhell

Det kan bli en ny duell foran 68.000 tomme seter på Olympic Stadium i Tokyo. Begge er nemlig klare for hver sin semifinale, men det så lenge dårlig ut for Lewandowski da han gikk overende med 300 meter igjen av det innledende heatet.

– Jeg tenkte at det var synd, for jeg er i fantastisk form, sier Lewandowski til TV 2.

DRØMMEN I FARE: Marcin Lewandowski må se konkurrentene stikke fra. Foto: Andrew Boyers

Jakob Ingebrigtsen mener rivalen kan skylde seg selv.

– Når det skjedde befant han seg i området som er mest farlig. Det er nesten som forventet. Er man der inne, så er det fort gjort å bli «hooket», men jeg er litt heldig at mitt heat blir som det blir, er hans vurdering.

Tenkte raskt

Polakken ble sittende på bakken og se oppgitt ut i luften en god stund, før han reiste seg og jogget til mål. Det ble redningen for ham.



Lewandowski ble nemlig felt av en konkurrent uten å ha noe skyld og den polske protesten ble følgende tatt til følge. Han ble dermed innplassert i semifinalen.

Like snartenkt var ikke Abdirahman Saeed Hassan fra Qatar. Han ble felt 100 meter senere enn Lewandowski, men valgte å bryte løpet. Dermed hadde han heller ingen mulighet til å få løpe semifinale. Hadde han gått til mål ville han trolig fått plassen.

UHELL: Abdirahman Saeed Hassan faller så konkurrentene må hoppe over ham. Foto: Andrew Boyers

– Jeg er veldig glad for semifinaleplassen. Jeg skal vise at jeg er verdig den plassen. Jeg er den samme Marcin Lewandowski. Jeg er en av de som kan ta medalje her, slår polakken fast.

Hemmelighetsfull

Når han kommer til pressens intervjusone har han fått roet seg litt, men han var tydelig agitert da han kom i mål.

34-åringen så rett i kamera og sendte avgårde noen gloser. Hva han sa vil han ikke fortelle.

– Selv mine beste venner får ikke vite det. Sorry, du får ikke være den første som får vite det, ler polakken.

– Var du sint?

– Ja, men det er bedre nå. Jeg er allerede kommet meg videre og har rensket hodet for det.

ULIKE VALG: Mens Lewandowski fortsetter, velger Hassan å forlate banen. Foto: Andrew Boyers

Jakob Ingebrigtsen løper i det andre semifinaleheatet. Lewandowski løper i det første, sammen med den antatt hardeste utfordreren til gullet Timothy Cheruiyot.

Cheruiyot, som kom med til OL på overtid etter å ha mislyktes i det kenyanske OL-uttaket, sikret seg avansement med kontrollert 2. plass i sitt heat.

– Jeg tok ut det jeg trengte for å ta meg til semifinale. Hvilken form jeg er i får vi se der, sier kenyaneren til TV 2.