Jakob Ingebrigtsen rutinemessig videre – OL over for storebror Filip

Jakob Ingebrigtsen løp kontrollert inn til en fjerdeplass på sitt heat, og medaljekandidaten er dermed videre til semifinale i 1500 meter.

– Det var som forventet, sier 21-åringen etter målgang.

Ingebrigtsen har tidligere sagt at hans største frykt under OL er å velte, og startet løpet rolig og kontrollert.

– Det er opp til meg å være litt safe og bruke så lite krefter som mulig, så jeg er fornøyd med det, sier gullhåpet til TV 2.

På de to siste rundene satt han opp tempoet, og semifinaleplassen var aldri i tvil.

– Jeg kunne giret opp enda mer, men da er litt av poenget borte.

Skuffet storebror

For storebror Filip gikk det ikke like bra. Han løp første heat, og endte i mål på en tiendeplass med tiden 3.38.02. Ingebrigtsen hadde kontakt med teten helt frem til det gjensto 200 meter, men da rykket kom maktet ikke 28-åringen å henge med.

Dermed måtte han håpe på at tidene på løperne etter de seks beste fra heat to og tre var så svake at han kunne ta seg videre på tid. Ingen i det andre heatet var i nærheten av tiden til Filip, som lød på 3.38,02. I det tredje heatet var farten høyere, som gjorde at storebror Ingebrigtsen sitt OL er over.

Filip Ingebrigtsen sier kroppen ikke hang med. Foto: Heiko Junge/NTB

– Jeg bruker mye krefter underveis og det går ikke så enkelt som jeg håper. På siste runden kjenner at jeg ikke har noe å gå på, sier Ingebrigtsen til TV 2.

28-åringen håpet på å komme videre, men innrømmer at kroppen ikke hang med i Tokyo.

– Det er surt, man prøver bare å løse det best mulig teknisk og komme raskest mulig til mål, men det er vanskelig når beina ikke vil flytte seg og man er stiv.

Semifinalen går torsdag, mens finalen er lørdag.