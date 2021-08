Tidligere OL-vinner tror Warholms rekord ryker i natt

1. juli ble det satt ny verdensrekord på 400 meter hekk, for første gang på 29 år. Bare 33 dager senere mener tidligere OL-mester Angelo Taylor at rekorden ryker på nytt.

Klokken 05.20 går startskuddet for finalen i 400 meter hekk. Det er ingen overdrivelse å si at Karsten Warholm er Norges største gullfavoritt i Tokyo, og nattens løp er lekenes mest etterlengtede sett med norske øyne.

I tillegg til ti hekker, står amerikaneren Rai Benjamin mellom Warholm og et olympisk gull. Brasilianske Alison dos Santos, Qatars Abderrahman Samba og Kyron McMaster fra Jomfruøyene er alle svært dyktige løpere, men anses likevel som outsidere i gullkampen. Før nattens finale er det Warholm og Benjamin som er på alles lepper, og det er ikke uten grunn.

I am excited to watch the men’s Olympic 400mH final.. it’s gone be fast!! Rai vs Warholm .. #cointoss — Kerron Clement (@kerronclement) August 2, 2021

Hundredelene skiller

Warholm har ikke tapt en internasjonal konkurranse siden 2018. Benjamin har på sin side forbedret sin personlige tid år etter år, og Warholm er den eneste som kan skryte av å ha slått amerikaneren i en konkurranse.

Warholm kom seirende ut i Doha, og er med det den eneste som har slått Bejamin på 400 meter hekk. Foto: Ibrahem Alomari/REUTERS

Da duoen møttes til dyst i VM i Doha, vant Warholm med et kvart sekund. Siden har Benjamin satt personlig rekord på 46.83, som er den tredje beste tiden gjennom tidene. Det kan likevel ikke måle seg med Warholms verdensrekord på 46.70.

Rivaliseringen mellom de to superstjernene virker å føre til at begge strekker seg ekstra langt, noe som 1. juli resulterte i at den 29 år gamle verdensrekorden omsider ble brutt. Bare en måned senere forventer flere at superduoen kan varte opp med en ny mestertid.

– Jeg tror finalen i 400 meter hekk kommer til å bli EPISK. Muligens den raskeste finalen gjennom tidene, sier tidligere OL-mester Angelo Taylor til TV 2.

Spår ny verdensrekord

Amerikaneren har to individuelle OL-gull på 400 meter, og tror Warholms ferske verdensrekord står for fall.

– Jeg tror vi får en ny verdensrekord, og at tre løpere kommer under 47 sekunder, sier Taylor. Han tror landsmannen Benjamin vil glise bredest etter nattens etappe.

Angelo Taylor har to individuelle OL-gull på CV-en, her fra Beijing i 2008. Foto: Greg Baker/AP Photo

– Jeg mener Rai Benjamin vinner, med Warholm på andre og Samba på tredje, avslutter Taylor.

Fra 1992 til 2021 var det Kevin Young som kunne skryte av å inneha verdensrekorden på 400 meter hekk. Han mener resten av feltet er nødt til å henge med Warholm fra start om de skal ha noen sjanse på oppløpet.

– Hvis feltet ikke reagerer på Karstens fart og venter med å sette inn støtet, kommer de til å gå tom for løpebane før de vet ordet av det og løpet vil være avgjort, sier Young til TV 2.

Felix Sanchez tok OL-gull på 400 meter hekk i både London (2012) og Athen (2004). Han er mektig imponert over nivået på nattens finalister, og tror det kommer til å lukte svidd på stadion:

– Jeg tror Warholm, Benjamin og Dos Santos kommer alle til å løpe på 46 sekunder. Om man løper på 47,5 får man kanskje ikke medalje engang, og det er helt sprøtt!, sier OL-vinneren fra Den dominikanske republikk.

– Uansett blir det et fantastisk løp, legger Sanchez til.

Unngår spørsmålet

Også den amerikanske løperen Kenny Selmon, som røk ut i semifinalen, spår ny bestenotering tirsdag. Han mener Warholm og Benjamin innehar et så høyt nivå vinneren er nødt til å sette verdensrekord for å vinne.

– 100 prosent. Jeg tror verdensrekorden slås på tirsdag og det er det som kreves for å vinne, sier Selmon ifølge AFP.

Kenny Selmon (høyre) er sikker på at Benjamin (venstre) eller Warholm vil sette ny verdensrekord. Foto: Karim Jaafar/AFP

Landsmannen Benjamin er på sin side ikke så interessert i å snakke om potensielle rekorder, og mener det først og fremst er norsk presse som bryr seg om slikt:

– For å være helt ærlig, har jeg forsøkt å unngå det spørsmålet fordi den norske pressen har slaktet meg, de sier jeg snakker for mye om det. Jeg er bare her for å vinne en gullmedalje for USA og for meg selv. Jeg er veldig klar, sier den selvsikre amerikaneren.