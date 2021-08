Ibiza vil rekruttere utenlandske festere for å få ned smitten

Er du mellom 30 og 40 år, glad i å feste og ønsker å bidra til å få ned smittetallene? Da vil spanske myndigheter gjerne snakke med deg.

Ulovlige ansamlinger er blitt et stadig større problem på Ibiza, og myndighetene på den spanske festøya ønsker nå å rekruttere en gruppe med utenlandske spanere som kan infiltrere festene, for så å melde fra til politiet.

Ibiza har i flere tiår vært et samlingspunkt for folk som elsker uteliv og musikk, men en kraftig økning i smittetilfeller gjør at mesteparten av de vanligvis så populære utestedene er stengt.

Til tross for nedstengingen har øya med 100.000 innbyggere registrert 1814 smittetilfeller de siste to ukene, og myndighetene mener ulovlige fester har skylden.

Politiet er sjanseløse

For å få bukt med problemet, har myndighetene blant annet forbudt ulike husstander å samles mellom klokken 01 og 06. Det trues også med bøter på nesten 6,3 millioner kroner (!) til de som våger å arrangere ulovlige fester.

De svimlende bøtene er tydeligvis ikke nok til å stanse festløvene i Middelhavet.

– De er ikke bare et problem med tanke på ordensforstyrrelser, noe de alltid har vært, men nå utgjør de en alvorlig trussel mot folks helse, sier Mariano Juan til lokalavisa Diario de Ibiza.

Slik ser Ibizas gater ut når det ikke er pandemi, her fra 2012. Foto: Jaime Reina/AFP

Juan representerer myndighetene på den lille øya, og sier politiet er sjanseløse i møte med de festende hordene:

– Politiet sier selv det er vanskelig for dem å infiltrere festene, ettersom de lokale kjenner dem igjen. Så vi er nødt til å se etter hjelp utenifra.

Håper spanerne snart er på plass

The Guardian skriver at festene promoteres i sosiale medier og på hoteller, og at flesteparten av dem avholdes i private hjem. Det betyr at deltakerne er en blanding av lokale, turister og sesongarbeidere. flesteparten av de ulovlige festene avholdes i private hjem, og promoteres på sosiale medier og hoteller.

Antallet festere har mangedoblet seg på kort tid, og politiet her i nærheten av å kunne nå rundt til alle og samtidig håndtere andre oppdrag. Derfor har myndighetene innhentet hjelp fra et selskap som analyserer hvordan man best kan infiltrere festene.

– Det er ikke så enkelt, ettersom vi ser etter utlendinger som er mellom 30 og 40 år gamle. Vi har jobbet med det i to uker, forteller Juan.

Både han og resten av myndighetene føler seg likevel trygge på at man snart har rekruttert en gruppe fest-spanere.

– Jeg er ikke i tvil om at det operasjonen vil være klar i løpet av sommeren. Det er nødvendig for å beskytte Ibiza.

Kritiseres

Juan mener kanskje det er nødvendig, men det er langt ifra sikkert at spanerne blir særlig effektive. Politi som tar seg inn i private hjem uten ransakelsesordre har lenge vært en kontroversielt tema i Spania, og myndighetene vil trolig ha begrenset tilgang til å handle mot festene, selv om de skulle bli tipset om dem av folk på innsiden.

Forslaget møter også politisk motstand. Sosialistpartiet, som leder lokalstyret på den lille øya, er svært kritisk til tanken på fest-spanere. Talsperson Vincent Torres ber myndighetene på øya om å komme med «seriøse forslag som har støtte i loven».

– De handler uansvarlig ved å foreslå ideer vi ikke kan gå med på, lyder det fra Torres.