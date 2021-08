Mindreårig gutt fløyet til sykehus etter trafikkulykke i Valdres

To mindreårige gutter var involvert i en lettmotorsykkelulykke på Ulnes i Valdres mandag. En er fløyet til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader.

Ulykken skjedde på fylkesvei 2476 i 17.30-tiden, ifølge politiet. To motorsykler var involvert, og det er de to førerne som ble skadd. Det var ingen passasjerer.

Den ene ble fløyet til Gjøvik sykehus, mens den andre ble kjørt dit i ambulanse.

– Skadene på han som er fløyet, betegnes som alvorlige, men skadegraden er for meg ukjent. Begge guttene var ved bevissthet, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft til NTB.

Han opplyser at ulykken skjedde i et spredt befolket området, og at politiet ikke vet hva som skjedde. Ulykken undersøkes.