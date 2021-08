Seriesuksess med oppfølger: – Det føles ganske sprøtt!

Ni år har gått siden siste episode av Nickelodeon-serien «iCarly» gikk på skjermen. Nå er serien tilbake, men i en litt mer voksen drakt.

– Det føles ganske sprøtt, forteller skuespiller Miranda Cosgrove i et intervju med God kveld Norge.

Se intervjuet med Cosgrove i videovinduet øverst i saken.

Kjenner seg igjen i dating-livet til karakteren

Komiserien «iCarly» hadde premiere i 2007 og tar for seg livet til tenåringen «Carly», som står bak det populære nettshowet «iCarly». I oppfølgeren er «Carly» tilbake som voksen og klar for å starte opp nettserien igjen.

GLAD FOR Å VÆRE TILBAKE: iCarly ble en suksess da det gikk på skjermen fra 2007-2012, nå gjenstår det å se om oppfølgeren leverer. Foto: Lisa Rose/Paramount+

– Jeg kan ikke vente til folk får se det, jeg håper det kan skape mye latter og at det minner folk om barndommen deres, forteller Cosgrove.

Cosgrove spiller hovedkarakteren «Carly» og var 14 år gammel da hun startet innspillingen av serien. I dag er hun 28 år og har like mye, om ikke mer til felles med karakteren.

– Jeg har mye tilfelles med Carly denne sesongen, da jeg startet serien som barn og kommer tilbake som voksen, forteller hun og legger til at dating-livet til karakteren ligner skremmende mye på hennes eget liv.

– Jeg har vært på mange dårlige og rare dater i livet, og Carly ender også opp i mange rare situasjoner på dating-fronten, forteller hun lattermild.

Oppfølgeren kan ses på Paramount+ i Norge, og serien har allerede fått grønt lys for enda en sesong.

Dramatisk start på innspilling

I oppfølgeren er også Jerry Trainor tilbake i rollen som storebror «Spencer» og Nathan Kress i rollen som kompisen «Freddie».

Cosgrove kan fortelle at sistnevnte fikk en dramatisk start på innspillingen.

VENNER: Nathan Kress, Miranda Cosgrove og Jerry Trainor er venner både foran og bak skjermen. Foto: Lisa Rose/Paramount+

– Han (Nathan Kress, journ.anm) fikk faktisk sitt andre barn under første uken av innspilling. Så han dro fra settet til sykehuset for å se barnet sitt. Han ropte bare «Nå skjer det!», så sendte han oss bilder av barnet, det er veldig søtt, forteller hun.

28-åringen er også spesielt nær skuespillerkollega Jerry Trainor, som spiller storebroren til Carly i serien.

– Jeg har ingen søsken i det virkelige liv, men Jerry er som en bror for meg, jeg har kjent han siden jeg var åtte år. Jeg ringer han når jeg har et problem og han hjelper meg, forteller 28-åringen og legger til at reunion med skuespillerkollegene var noe av det beste.

– Det har vært så moro å jobbe med alle sammen igjen, å mimre tilbake. Men også å lage nye minner, forteller hun.