Sjeldent Beatles-klenodium legges ut for salg i Oslo

– Det er den hellige gralen, jubler daglig leder Anette Pedersen i brukthandelen Råkk & Rålls i Oslo om vinylplaten som de har fått inn.

Den var lenge regnet som verdens mest verdifulle og ettertraktede LP-plate, og The Beatles' mest beryktede utgivelse.

Mandag fikk butikken bekreftet av radioprofilen Yan Friis, en av Norges største Beatles-kjennere, at de hadde fått inn et originalt eksemplar av den supersjeldne platen «Yesterday and Today».

Han er en av svært få nordmenn som er innehaver av en ekte utgave, og brukte sitt eksemplar i arbeidet med å bekrefte ektheten.

Brukthandelen skal videreselge LPen for en samler. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Fikk frysninger

– Dette er en plate som aldri dukker opp. Jeg har jobbet i bruktplatebransjen i 21 år, og aldri sett den. Da vi fikk bekreftet at den var ekte, fikk jeg frysninger og ble skikkelig gira, sier Pedersen til TV 2.

Beatles-eksperten Friis sier at utgivelsen har fått en mytisk dimensjon på grunn av platecoveret – det såkalte «Butcher Cover».

I 2019 gikk en signert «Butcher Cover»-plate som John Lennon eide, for svimlende 234.000 dollar på auksjon, ifølge Rolling Stone. I 2016 ble en usignert og forseglet utgave solgt for 125.000 dollar på auksjon.

Pedersen sier at det er vanskelig å si hvor mye eksemplaret de har fått inn, er verdt. Den skal selges på kommisjon for en samler.

Mandag kveld var det mange interessenter, og det var også kommet inn flere bud.

Yan Friis er en av svært få nordmenn som eier et eksemplar av «Butcher Cover»-platen. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det er ikke noen salgshistorikk på sånne plater, i hvert fall ikke i Norge. Vi må finne riktig kjøper. Vi tjener ingenting på å selge den for ham, vi vil bare kunne ha muligheten til å ha den i butikken og finne en kjøper til ham, sier hun.

– Fandenivoldsk flir

Friis sier at coveret, som viser medlemmene i Beatles i legefrakker med parterte kjøttstykker og istykkerrevne babydukker, ble sett på som svært kontroversielt i USA i 1966.

– Bildet stammer fra en fotosession i mars 1966, der fotografen Robert Whitaker hadde en rekke bisarre motiver som han plasserte Beatles i. Et av disse ble «Butcher Cover», der man ser spesielt George Harrison med et fandenivoldsk flir, sier Yan Friis.

Grunnen til at Beatles valgte akkurat dette bildet, er ifølge Friis at bandet følte at Capitol Records tværet ut diskografien deres, og behandlet dem som lapskaus.

– Bildet ble ikke tatt med akkurat det i tankene, men deres hevn på Capitol Records var coveret. Det ble et sjokk for mange, sier musikkjournalisten.

Mye var i ferd med å skje med kvartetten som han beskriver som et «kreativt monster», og i 1966 havnet bandet fra Liverpool ved et veiskille i USA.

– 750.000 eksemplarer ble trykket, og skulle ut på det amerikanske markedet 15. juni 1966. 60.000 av disse var sendt til platebutikker, discjockeyer og platestasjoner i promoteringsøyemed. Men DJ-ene ble oppskjørtet, og de fleste butikkene nektet å lagerføre platen. 10. juni 1966 ga manageren Brian Epstein ordre om å trekke utgivelsen tilbake fra markedet, sier Friis.

Beatles-plater brennes i Waycross, Georgia, i august 1966. Foto: UNITED PRESS INTERNATIONAL/Scanpix Sweden/NTB

Beatles-plater på bålet

Samme sommer førte John Lennons uttalelse om «Beatles var større enn Jesus» til voldsomme reaksjoner i USA.

Lennon sa for øvrig senere at det beryktede slakteromslaget «var like berettiget som Vietnamkrigen».

– 690.000 plater fikk pålimt et nytt cover. Så ble Lennons uttalelser om Jesus dratt ut av sammenhengen, og Beatles-plater brant i protest. Bandet ble truet av Ku Klux Klan, og var vettskremte da de kom til USA i august 1966, sier Yan Friis.

Det er et eksemplar med et opprinnelig pålimt omslag som har dukket opp, opplyser daglig leder Annette Pedersen. Det er gjort en ekstremt god skrellejobb, og selve omslaget fremstår som strøkent, skriver brukthandelen i Facebook-posten om klenodiet.