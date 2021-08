Landslagskeeper ønsket av flere – Vålerenga fikk nei

Nordmannen har havnet på tribunen i Danmark, og derfor trodde 31-åringen at det kunne gå mot et klubbskifte i sommer. Likevel ser det ut til at FC København foreløpig ikke ønsker å gi slipp på keeperen:

TV 2 vet at klubber som Vålerenga og svenske AIK har forhørt seg om å låne sunnmøringen, men at FC København foreløpig har vært avvisende til å låne ut keeperen.

– Det har vært litt interesse, men FC København har ikke vært interessert i det som har kommet hittil. Det må jeg bare respektere, men jeg håper jo at det skal være mulig å finne en løsning før overgangsvinduet stenger, sier Grytebust til TV 2.

– Er du interessert i et utlån til for eksempel Vålerenga?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på enkeltklubber. Men jeg kan si at jeg er interessert i å spille mer førstelagsfotball, sier Grytebust.

Vålerenga solgte nylig keeper Kristoffer Klaesson til Leeds, og det er derfor naturlig at de jakter en ny keeper.

Havnet plutselig på tribunen

I løpet av det siste halvåret har Sten Grytebust gått fra å være mannen FC København virket å satse på til å ende opp på tribunen.

I Superligaens sluttspill i vår var Grytebust nemlig klubbens førstekeeper. Han startet ni av ti kamper og virket å ha befestet sin posisjon i dansk fotball.

Men i løpet av sommeren har det meste blitt snudd på hodet: I sommer bladde FC København og klubbens nye sportsdirektør Peter Christiansen opp over 30 millioner for hans gamle elev Kamil Grabara fra tiden i AGF.

Grabara var opprinnelig eid av Liverpool, og uten tvil et satsingsprosjekt for FC København. Inn mot sesongstarten gikk vondt til verre for Grytebust. For plutselig var han ikke lenger klubbens andrekeeper heller.

I sesongens tre første kamper er det Karl-Johan Johnsson, tradisjonelt en del av Sveriges landslagstropp, som har sittet på benken.

– Klubben bestemmer

Grytebust er blitt henvist til tribunen. Det passer dårlig for ambisiøse Grytebust, som fortsatt har ambisjoner om landslagsfotball for Norge. Sten Grytebust kom til FCK på utløpende kontrakt fra Odense i 2019.

Han skrev da en treårskontrakt med FCK. Nå håper han på en løsning.

– Det er klubben som bestemmer hva som skal skje framover. Kommer det ikke et godt tilbud, som passer både meg og familien min, så blir jeg her og respekterer kontrakten. Men jeg legger ikke skjul på at jeg ønsker spilletid og at jeg håper på en god løsning. Jeg føler meg i alle fall i god form, trener veldig bra og er godt forberedt til den dagen jeg får sjansen til å spille kamper igjen, sier Sten Grytebust.