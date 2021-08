Drapssiktet mann motsatte seg sporsikring

Polakken som er siktet for å ha drept en litauisk mann i 50-årene på en bursdagsfest i Lørenskog i helgen, er varetektsfengslet i fire uker.

Av kjennelsen fremgår det at mannen har vært lite samarbeidsvillig innledningsvis i etterforskningen, blant annet ved å motsette seg sporsikring.

Mannens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, har opplyst at hennes klient nekter straffskyld.

I Norge på jobb

Den polske mannen erkjenner likevel at han var på adressen der en litauisk mann i 50-årene ble funnet død natt til søndag.

Fortsatt er hendelsesforløpet noe uklart, men siktede har adresse på boligen, der det lørdag kveld og natt til søndag foregikk en bursdagsfeiring.

Romerike og Glåmdal tingrett har kommet til at det er fare for at siktede vil unndra seg straff dersom han løslates nå, fordi han er polsk statsborger og kun oppholder seg i Norge i forbindelse med en jobb.

Seks ble pågrepet

«Retten viser også til at siktelsen gjelder et svært alvorlig forhold, og at siktede må påregne en lengre ubetinget fengselsstraff dersom han domfelles i tråd med siktelsen», skriver dommeren.

Siktede har også selv samtykket til varetektsfengsling. Han har også fått brev- og besøksforbud i fire uker, samt fullstendig isolasjon i to uker.

Politiet pågrep søndag seks personer og siktet dem for drap, men siktelsene mot de fem andre er senere frafalt. Blant dem var den avdøde mannens kone.