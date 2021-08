Bilsalget i Norge går så det suser – også i fellesferien. Det merkes blant annet godt hos Ford – som virkelig har fått fart på utleveringene av sin el-SUV: Mustang Mach-e.

Siden de første kundene fikk bilene sine i starten av mai, har elbilsuksessen vært å finne helt i toppen på de norske salgslistene hver måned.

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ble det registrert 898 nye Mustang Mach-E i Norge i sommerferie-måneden juli. Det er 340 flere biler enn neste bilmodell på listen.

Ford er også største merke i juli – foran VW, Toyota og Hyundai.

Økning i salget

Økningen i nybilsalget for juli er på 7,5 prosent sammenlignet med 2020. Ser vi årets sju første måneder under ett, har nybilsalget økt med 36,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Så langt i år er det registrert 94.437 nye personbiler, mot 68.999 i 2020.

Av totalt 10.507 førstegangsregistrerte nye personbiler i juli, var hele 6.730 rene elbiler. Det betyr at mer enn 64 prosent av alle nye personbiler var helelektriske.

– Samlet sett tyder salgstallene for nye biler, som klart domineres av elbiler, på at rekkevidde- og ladeangst er i ferd med å bli historie. Nå vil nesten «alle» ha elbil, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Endelig – slik skal en ladbar hybrid være

Skoda i medvind

Skoda kan vise til Norges nest mest solgte modell i juli – med sin el-SUV Enyaq. Den ble det registrert 558 eksemplarer av.

Deretter kommer en spennende nykommer – nemlig Hyundai Ioniq 5. 488 ble registrert forrige måned.

Så finner vi første ikke-helektriske-bil på listen: Toyota RAV4. Den er tilgjengelig som ladbar hybrid og vanlig hybrid. Sammen med BMW X3 og Volvo XC60 er den eneste av Topp 10-modellene som ikke er helelektrisk.

Se tabell over Topp 10 registrerte modeller og Topp 5 merker nederst i saken.

Ikke råd til nybil? Her er tre brukte med 4x4

Ford har åpnet opp for bestilling av den nye toppmodellen Mustang Mach-e GT.

Heftig toppmodell

Men i Ford-leiren jubles det altså aller mest. Og det er flere grunner til optimisme. I juli ble det nemlig åpnet opp for bestilling av den råeste og mest eksklusive versjonen av Mustang Mach-E – som har tilleggsbetegnelsen GT.

Norge leder an med flest bestillinger av denne i hele Europa. Med opptil hele 487 hestekrefter og 860 Nm i dreiemoment leverer nye Mustang Mach-E GT mer dreiemoment enn noen annen produksjonsmodell fra Ford i Europa.

0-100 km/t går unna på bare 3,7 sekunder, ifølge Fords egne målinger, med en fots rullende start.

– Siden vi åpnet opp for bestilling har interessen for Mach-e GT også vært helt overveldende. Her får du en bil med en akselerasjon som en supersportsbil og har samtidig god plass til 5 personer og bagasje, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Dette har vært en vinner på bruktimport

Interiøret i toppmodellen har andre stoler, men er ellers ganske likt en vanlig Mustang Mach-e.

Fra 635.000 kroner

Prisen på den nye toppmodellen, Mustang Mach-E GT, er fra 635.000 kroner. Leveringene estimeres å starte mot slutten av året/tidlig i 2022.

Mustang Mach-E GT har i praksis alt utstyr som standard. Man velger kun farge og eventuelt panoramatak.

Mach-E GT kommer med to elektriske motorer, firehjulstrekk, avanserte MagneRide adaptive dempere som justerer seg etter valgt kjøremodus og et bremsesystem fra Brembo.

På de første bilene volumene av Performance-bilen som blir tilgjengelig for bestilling er bilen allerede ferdig utstyrt med panoramatak og i fargene Grabber Blue, Cyber Orange og Dark Matter Grey. Disse topp utstyrte lanseringsmodellene koster derfor fra 658.000 kroner.

Video: Se vår første test av Ford Mustang Mach-e her:

700 nordmenn kjøpte elbilen – på én dag