Norge forlenget den ubeseirede rekken

Norge - Japan 37-25

Norge hadde allerede vunnet gruppen før kampen mot Japan etter å ha gått gjennom OL-gruppen ubeseiret.

Til tross for dette hvilte ikke Thorir Hergeirsson de største profilene fra start, men rullerte på laget utover kampen da Norge slo hjemmenasjonen 37-25.

– Vi utfordra jentene på å ha fokus her og nå og få maksimalt ut av det uten at noen ble kjørt tomme, men få en god gjennomkjøring. Det er gledelig å se at Katrine Lunde blir mer og mer på hugget. De som har spilt litt mindre disse kampene gjør også en veldig god innsats, sa Thorir Hergeirsson til TV 2 etter kampen.

Med unntak av en skadet Henny Reistad fikk flere norske spillere en siste gjennomkjøring før alvoret begynner i sluttspillet kommende onsdag. Landslagssjefen er derimot positiv med tanke på skadeomfanget til stortalentet.

– Det var bedre i går enn det var i forgårs og bedre i dag enn det var i går. Det går fremover, så vi får se. Vi håper hun blir klar, sa Hergeirsson.

Med mandagens seier mot Japan befester det norske laget sin posisjon som kanskje den aller største favoritten til å ta OL-gullet.

– Dette er deilig. Vi er det eneste laget til nå som er ubeseira, men det har ingenting å si hvis vi ikke vinner neste. Men vi skal ta med oss selvtillit inn mot kvartfinalen, sa Nora Mørk.

Påskrudd norsk lag

Norsk-japanske Sakura Hauge fikk det tøft i det japanske målet. Flere tekniske feil fra japanerne satte det norske laget i flere gode posisjoner før de gikk til pause på stillingen 16-11.

Norge tok heller ikke foten av gasspedalen i starten av andreomgang heller da de fortsatte å øke den allerede komfortable ledelsen.

Spesielt målfarlig var Marit Malm Frafjord som med sine seks mål ble toppscorer i kampen, hvor elleve norske spillere tegnet seg på scoringslisten i 37-25-seieren.

Blant de elleve var også Vilde Ingeborg Johansen, som scoret sitt første mesterskapsmål.

– Det var kjempe kult! Jeg hadde håpet at jeg skulle score, så det var veldig gøy at jeg gjorde det, sa Johansen.

Møter Ungarn i kvartfinale

Ungarn blir Norges motstander i OL-kvartfinalen på onsdag etter at ungarerne slo et svensk lag på halv maskin da de sikret avansement med 26-23.

Dermed tok de fjerdeplassen på innbyrdes oppgjør mot Spania. Svenskene hadde allerede vunnet puljen før avkast og spilte ikke sin beste kamp i mesterskapet.