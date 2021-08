Maria Mena «makset» Mastercardet: – Trodde det var penger Norge unnet meg

Denne uken har programleder Solveig Kloppen (50) samlet artist og låtskriver Maria Mena (35), VGTV-profil og fotballekspert Bernt Hulsker (43) og forfatter Tore Renberg (49) i sin frodige hage på Tåsen.

Ikke overraskende samtales det om løst og fast i En kveld hos Kloppen. Økonomi og penger blir ett av samtaleemnene under middagsselskapet, der Mena beskriver seg selv som «veldig uansvarlig» på økonomifronten.

HAGEFEST: Tore Renberg (venstre), Maria Mena og Bernt Hulsker er invitert hjem til Solveig Kloppen denne uken. Foto: Agnete Brun / TV 2

– Jeg har hatt et Mastercard som ingen har fortalt meg helt hvordan funket, så det har jeg nesten trodd har vært penger som Norge unnet meg, innrømmer hun.

Kredittkort-trøbbel

Popstjernen opplevde tidlig suksess som sanger og låtskriver. Allerede i tenårene dro hun over Atlanteren for å prøve seg på det amerikanske markedet. Under oppholdet dro unge Mena Mastercardet varmt – intetanende om at pengene på kredittkortet måtte tilbakebetales.

– Det begynte da jeg var 17 år og ble sendt til USA. Manageren min var litt sånn: «Du må jo ha noen penger». Jeg kom jo ikke fra en familie med penger i det hele tatt. Jeg fikk det kortet og bare spanderte på alle, forteller hun i TV-programmet.

På vei hjem, alene på flyplassen i San Francisco, gikk pengesekken tom.

– Jeg ble sur på hun bak disken, for jeg skjønte ikke: «Det er jo Mastercard, du må jo skjønne at det er penger på det hele tiden». Jeg visste ikke at jeg måtte betale det tilbake igjen, innrømmer hun.

35-åringen forteller videre at hun heldigvis «bare» hadde 20 000 kroner i kredittkortgjeld.

Mena mener det er utfordrende å porsjonere ut lønnen som artist.

KREDITTRØBBEL: Artist og låtskriver Maria Mena innrømmer at hun i en periode hadde utfordringer med pengebruken. Foto: Agnete Brun / TV 2

– Husk at i min bransje så får du ekstreme slumper med penger til visse tidspunkter i året. Når du da er selvstendig næringsdrivende, er det lett å gå amok, forklarer hun.

– Dårlig samvittighet

Artisten røper at hun har hatt dårlig samvittighet for pengebruken.

– Jeg har hatt en rar form for dårlig samvittighet – skam. Jeg tjente jo mine egne penger fra og med ungdomsskolen, og idet alle mine venner ble studenter og måtte bo på hybel, så hadde jeg egen leilighet og det Mastercardet. Og når jeg ville på ferie, så var det jo ingen som kunne dra på ferie. Så jeg ble veldig fort hun som spanderte veldig mye, forteller hun, og legger til:

– Det har faktisk ikke gått så ille, mye fordi jeg har hatt noen som har trukket i bremsen, og jeg har vært veldig smart på eiendom.

Overså husleien

Det å eie egen leilighet bød også på en overraskelse for sangdronningen.

– Første gang jeg fikk leilighet, så visste jeg ikke at man måtte betale husleie. Siden jeg eide den, så tenkte jeg at da må jeg ikke betale husleie. Det blandet med postkasseangst – da blir det fort en høy regning. Det er det verste jeg har vært med på, deler hun.

35-åringen skaffet seg en regnskapsfører for tre år siden for å holde orden på økonomien.

– Jeg synes hun er fantastisk, men det har tatt to år å være OK med det, sier hun.

Når Kloppen spør om hva som har skjedd med Mastercardet, svarer Mena følgende:

– Er du gæren, det klippet jeg for lenge siden.

