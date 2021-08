Hviterussisk løper hevder hun ble forsøkt kidnappet av regimet – får hjelp av Polen

En hviterussisk løper hevder OL-laget forsøkte å kidnappe henne etter at hun kritiserte det sportslige opplegget. Nå får hun hjelp av Polen.

Krystsina Tsimanouskaja kontaktet politiet på Haneda-flyplassen i Tokyo, og har dro til Polens ambassade i Tokyo mandag morgen for å søke om asyl i landet, melder Reuters.

Mandag ettermiddag ble det klart at Tsimanouskaja har fått humanitært visum og dermed innreisetillatelse i Polen. Det melder AFP.

Hun forteller til Reuters at lagets trener dro til rommet hennes i OL-landsbyen på søndag og fortalte henne at hun måtte dra hjem fra OL.

På flyplassen nektet hun å gå om bord på flyet som først skulle gå til Istanbul. – Jeg nekter å dra tilbake til Hviterussland, skal hun ha sagt til Reuters.

Den polske utenriksministeren sier til Reuters at Tsimanouskaja nå er trygg og i god behold på Polens ambassade i Tokyo. Planen er at hun drar til Polen i løpet av de neste dagene, og den japanske regjeringen vil sørge for ekstra beskyttelse frem til da.

Foranledningen for saken skal være at hun kritiserte det hviterussiske laget på Instagram. Blant annet skal hun ha blitt tvunget til å stille på stafettlaget i 400 meter, tross at hun aldri har løpt distansen før.

Løperen skulle egentlig stille i 200-meterheat mandag, men etter de negative uttalelsene om det hviterussiske laget, skal landets olympiske komité ha besluttet å trekke Tsimanouskaja fra resten av lekene og sende henne tilbake til Hviterussland.

Tsimanouskaja tilbrakte natt til mandag på et hotell ved flyplassen i Tokyo før hun dro til den polske ambassaden i den japanske hovedstaden senere på dagen.

Fryktet for livet

Hun la ut en film i sosiale medier der hun hevder hun ble presset av hviterussiske OL-ledere og ba Den internasjonale olympiske komité (IOC) om hjelp. Aktivistgruppa Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF), som støtter opp om henne, sier hun frykter hennes liv er i fare i Hviterussland.

– Jeg ble satt under press, og de forsøker å fjerne meg fra Japan med tvang, uten mitt samtykke, sier Tsimanouskaja.

Den hviterussiske komiteen sa i en uttalelse at sprinteren hadde blitt undersøkt av en lege og at hun ikke fikk ta del i resten av OL som følge av hennes «emosjonelle og psykologiske tilstand».

Hviterusslands olympiske komité ledes av president Aleksandr Lukasjenko og hans sønn, Viktor.

Asyl-tilbud

President Lukasjenko får gjennomgå av Tsjekkias utenriksminister Jakub Kulbhanek, som også tilbyr Tsimanouskaja asyl i sitt land.

– Japanske myndigheter har bekreftet at den hviterussiske idrettsutøveren Krystsina Tsimanouskaja har fått vårt tilbud om asyl. OL handler ikke om politikk, og oppførselen til Lukasjenko er helt skammelig, skriver Kulbhanek på Twitter.

Polens utenriksminister Marcin Przydacz forteller på Twitter at landet vil tilby Tsimanouskaja visum på humanitært grunnlag.

– Polen er klare til å hjelpe Krystsina Tsimanouskaja, en hviterussisk idrettsutøver beordret av Lukasjenkos regime om å returnere fra OL til Minsk. Hun er tilbudt humanitært visum og får muligheten til å fortsette idrettskarrieren i Polen om hun ønsker det, skriver Przydacz.