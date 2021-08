Apper for betaling av alt mulig blir bare mer og mer vanlig. Det samme er for eksempel skiltavlesing når du skal parkere. Da er mye automatisert.

Men nå skal i alle fall Volvo-eiere får muligheten til et enda enklere parkeringsliv – gjennom en ny integrasjon med en app direkte i bilens infotainmentsystem.

EasyPark og Volvo Cars har nemlig inngått et samarbeid som automatiserer parkeringsbetalinger – og dermed forenkler hverdagen til norske Volvo-eiere.

Integrasjonen blir tatt i bruk i bilmodellene XC40 recharge, C40, og 2022 modellene av XC60, S90, V90 (inkludert 90 Cross Country).

Skal gjøre parkering enklere

Denne innovasjonen vil gi flere nye funksjoner og muligheter som igjen forbedrer kjøreopplevelsen.

– De innovative løsningene vi lager sammen med Volvo er fremtiden for den digitale parkeringsopplevelsen. En naturlig del er selvfølgelig å gjøre parkering enklere, forteller Johan Birgersson, Administrerende direktør I EasyPark Group.

Spesiell parkering – men dette er nok slett ikke tilfeldig

Elbilen XC40 er en av flere modeller som får tilgang til den nye Appen via bilens infotainmentsystem.

Trenger ikke parkeringsautomat

Gjennom dette samarbeidet trenger ikke lenger Volvo-eiere å finne en parkeringsautomat eller bruke smarttelefon.

En av de nye funksjonene er «autostopp» – som automatisk stopper parkeringstiden når bilen kjører ut fra parkeringsplassen, og dermed sikrer at føreren ikke betaler for mye.

Johan Birgersson, Administrerende direktør I EasyPark Group. Foto: Karl Gabor

– Mange av oss har opplevd dette scenariet på ett eller annet tidspunkt: det er en hektisk dag, du setter deg i bilen og kjører ut, noen timer senere husker du at du har glemt å avslutte parkeringsøkten. Med EasyParks funksjoner, fjerner vi risikoen for å betale for mye for parkering, samtidig som vi sikrer at bilistene enkelt kan parkere uten å bruke en parkeringsautomat eller smarttelefon, sier Jonas Engström, leder for strategi og forretningseierskap i Volvo Cars.

NAF: Derfor bør du ikke parkere slik

Hjelper deg å finne ledig plass

I tillegg til at den innebygde appen for nye innovasjoner, og autostopp-funksjonen ser selskapene på dette som det første trinnet mot en helautomatisk parkeringsopplevelse.

– EasyPark tilbyr flere digitale verktøy som er rettet mot å hjelpe norske bilister, for eksempel en funksjon som hjelper bilene å finne en gate med mange ledige parkeringsplasser. En annen funksjon er automatisk parkering i parkeringshus ved hjelp av kamerateknologi.

EasyPark-appen kan nå lastes ned fra Google Play Store i alle Volvoer som har Android Automotive.

Video: Slik løfter de bilen opp på verdens høyeste frittstående klatretårn:

Nå kan du slippe billigere unna hvis noen skader bilen din