Dramatisk OL-exit da Iuel tjuvstartet

Amalie Iuel startet for tidlig, men fikk løpe semifinalen under protest.

I kraftig regnvær skulle Amalie Iuel løpe for finaleplass på 400 meter hekk. Hun løp i første heat.

Iuel startet for tidlig og det så ut til at hun ble diskvalifisert på grunn av tjuvstart. Men etter å ha forklart seg for dommerne gikk Iuel tilbake til startposisjonen og hun fikk lov til å løpe semifinalen under protest.

Ny sjanse til tross, stemte det ikke under løpet og Iuel var aldri i nærheten. Hun endte sist i sitt heat og er dermed ute av OL. Det var også dramatikk før start da Iuel snublet da hun skulle teste startblokkene.

– Jeg må ærlig innrømme at det var ikke helt det OLet jeg hadde sett for meg. Det ble mye drama. Altså, hvem tjuvstarter på en 400 meter hekk? Du tjener ikke så mye på det, og det var ikke intensjonen. Jeg synes jeg hørte en lyd som jeg reagerte på, men jeg skjønte med en gang da jeg forlot blokken at det ikke var et skudd. Og så ble jeg bare så satt ut, forteller Iuel til Eurosport.

Det er ikke kommet noen tid på Iuel da hun står som diskvalifisert på resultatlisten etter tjuvstarten.

– Det er svært få som lykkes med å få det godkjent når du løper under protest, men jeg tenkte at jeg skulle prøve, selv om det forsøket der ikke var så mye å skryte av. Jeg hadde lyst til å prøve å bevise hva jeg var god for, for jeg følte ikke jeg fikk gjort det i forsøket. Akkurat nå er det bittert og veldig sårt. OL kommer ikke så ofte, det er ikke sånn man har lyst til å avslutte det. Men på den andre siden kan jeg glede meg over at det bare er tre år til neste, ikke fire, sier Iuel og legger til:

– Det er vanskelig å bevise at du hørte noe fra tribunen eller publikum. Men det var ikke fordi jeg prøvde å få meg en fordel. Det er bare sinnsykt bittert at OL skulle ende på denne måten for meg.

– For å være helt ærlig var det mye tanker gjennom løpet og jeg klarte ikke helt å fokusere på det jeg skulle, forklarer hun.

Amerikanske Dalailah Muhammad vant heatet klart med tiden 53,30, Janieve Russel fra Jamaica tok andreplassen 54,10 og de to er dermed direkte kvalifisert til finalen.