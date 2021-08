Medier: Kane møtte ikke til Tottenham-trening

Det skriver flere engelske medier, deriblant Sky Sports.

Spissen skulle etter planen returnere fra ferie til Tottenhams treningsfelt mandag, men England-kapteinen var ikke å se. Det skal ikke være snakk om noe Covid-19-relatert årsak til at han ikke møtte opp, skriver kanalen videre.

Premier League-profilen har lenge vært i søkelyset til Manchester City. De himmelblå fikk tidligere i sommer et bud på 1,2 milliarder kroner avslått.

Nå spekuleres det i om spissen streiker for å få en overgang gjennom. The Telegraph hevder at grunnen til at Kane ikke møtte på trening var nettopp for å tvinge gjennom en overgang vekk fra Nord-London.

Ifølge overgangsjournalisten Fabrizio Romano så mener Kane at han og Tottenham har en «gentlemans agreement» om å forlate de liljehvite i sommer.

Den nye Tottenham-treneren Nuno Espirito Santo var tidligere i sommer klar på at spissen ikke vil forlate klubben uten at han fikk et ord med i laget.

Kane har scoret 166 mål på 258 kamper for Tottenham.