Glimt henter stortalent

Åsane-talentet Joel Mugisha Mvuka (18) er klar for Bodø/Glimt. Det melder klubben i en pressemelding.

Kantspilleren kommer fra Åsane og OBOS-ligaen, og har sin første trening med Glimt mandag ettermiddag.

Ting har gått fort det siste døgnet, men likevel har unggutten rukket å få et godt inntrykk av sin nye hjemby.

– Det er en veldig fin by, og dette er veldig spennende. Jeg gleder meg allerede, forsikrer en litt ordknapp bergenser i pressemeldingen.

Mvuka har signert en avtale på fire år, og binder dermed kantspilleren til klubben til sommeren 2025.

– Jeg vil gripe muligheten med en gang, men det kommer helt sikkert til å ta tid. Jeg er forberedt på å være tålmodig, sier 18-åringen.

Han håper å få vist seg fram så fort som mulig.

– Jeg håper jeg kan være med allerede på torsdag når vi skal spille i Europa, sier han og sikter til Glimts kvalikkamp borte mot Pristhina senere i uken.

Mvuka har blitt beskrevet som et av OBOS-ligaens største talenter og spilte mer eller mindre fast for Åsane i fjor, til tross for hans unge alder. En alvorlig hjertefeil gjorde at han trodde han var ferdig som fotballspiller, men etter å ha blitt undersøkt av flere eksperter fikk unggutten til slutt grønt lys av legene. Noen timer senere debuterte han i OBOS-ligaen.

Nå er han klar for den regjerende seriemesteren og gleder seg til å vise seg frem for sine nye hjemmefans.

– Jeg er god én mot én, både defensivt og offensivt. Jeg tror det blir mye show på sidene, sier Mvuka.