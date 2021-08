Jannecke Weeden (45) er singel igjen

Den sprudlende tv-programlederen, kjent fra blant annet «Norges styggeste rom» og «Lukket visning», kunne for et par år tilbake dele den gledelige nyheten om at hun hadde fått seg kjæreste.

«Alle bør ha et favorittmenneske. Dette er mitt», skrev hun den gangen til sine mer enn 70 000 følgere på Instagram.

Den utkårede har i offentligheten kun vært omtalt som «Pål» (52), og nå er forholdet over.

Det bekrefter Weeden overfor God kveld Norge.

– Det er jo slutt. Det var ikke noe jeg ønsket, og jeg unner ingen å ha slik kjærlighetssorg, sier hun.

Ute av «bobla»

Hun understreker at hun ikke har noe vondt å si om eks-kjæresten.

– Han ville bare ikke være sammen med meg, og sånn er det bare. Man kan ikke tvinge noen til å elske en.

Til tross for at hun synes bruddet har vært tungt, ser Weeden også positive sider ved å være singel igjen.

– Jeg kommer meg mer ut og er med venner, og har oppdaget at verdenen er større enn «kjærlighetsbobla», sier hun.

Slapp nyheten

Det var i podcasten til God kveld Norge-profil Niklas Baarli og hans forlovede Benjamin Silseth, «Baarli og Benjamin går i terapi», at 45-åringen først avslørte at forholdet var over.

– Er det nå jeg skal brette ut om at jeg er nydumpa?, svarer hun på spørsmålet om hvem hun skal tilbringe sommerferien med.

– Han jeg pleide å dra på tur med, vil tydeligvis ikke dra på tur med meg lenger, utdyper hun med en liten latter.

Jannecke Weeden var tidligere gift med musiker Lasse Weeden. De gikk fra hverandre etter 17 år, og har to barn sammen.