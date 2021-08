Festningen 2021 er avlyst

– Det er med tungt hjerte vi må avlyse årets festival. Myndighetenes utsettelse av gjenåpningen steg fire gjør det umulig for oss å gjennomføre Festningen 2021, skriver festivalen på Facebook.

Regjeringen annonserte forrige uke at trinn fire i gjenåpning blir utsatt i to uker, hvilket har ført til at arrangøren nå ser seg nødt til å avlyse festivalen.

Festivalen skriver at det er mulig å overføre årets billett til neste års festival.

Festningen er Norges største musikkfestival nord for Stavern målt i antall gjester per dag.