Ber om 20.000 tilskuere på Ullevaal mot Nederland

NFF ønsker folkefest når Norge møter Nederland om under en måned.

– Det her gjør at vi kan ligge ute i bar overkropp i sommer og tenke på et fullsatt Ullevaal, ropte en euforisk Ståle Solbakken da Norge tok en meget viktig 1-0-seier mot Montenegro i slutten av mars.

Landslagssjefen siktet til VM-kvalifiseringskampen mot Nederland 1. september, som nå nærmer seg med stormskritt.

Fullsatt Ullevaal blir det etter all sannsynlighet ikke, men om NFF får viljen sin blir det ikke så langt unna.

HOLDT EUFORISK TALE: – Vi ligger der nøttebrune hele sommeren, fullt hus, covid er vekk. Seier mot Nederland så styrer vi den gruppa her, brølte Solbakken til spillergruppa i garderoben. Foto: Geir Olsen

I et brev til Kulturdepartementet, sendt i starten av juli, ber forbundet om å få bruke 75 prosent av kapasiteten (27200) på Ullevaal Stadion mot Nederland.

Det betyr rett i overkant av 20 000 tilskuere.

– Vi kan håndtere 75 prosent. Vi har ennå ikke fått svar på henvendelsen, men venter i spenning på hva som skjer, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

Slik reglene er i dag kan man benytte inntil 50 prosent av stadionkapasiteten, eller maks 7000 tilskuere. Foreløpig ligger det ingen informasjon ute om billetter til kampen, som altså bare er en måned unna.

– Når må dere ha svar fra Kulturdepartementet?

– Vi har ikke en eksakt deadline. Men det er ukentlig dialog, og vi håper på svar som fort som mulig, sier Fisketjønn.

Han er trygg på at man vil ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne teste tilskuere i stort antall utenfor stadion, av de som ikke allerede er fullvaksinerte eller beskyttet gjennom nylig gjennomgått covid-sykdom.

– Hver eneste dag kommer det gode nyheter om vaksinasjonsgraden i Norge, sier Fisketjønn.