Meteorologen med gode august-nyheter

Temperaturene har sunket de siste dagene over hele landet, men meteorologen mener det ikke er helt slutt på sommeren ennå.

Over hele Sør-Norge har man kunne merke at det har blitt kjøligere i luften de siste dagene.

Vakthavende meteorolog, Camilla Albertsen, mener derimot at det fortsatt gjenstår flere dager med sommervær.

– Sommeren vil fortsatt by på flere finværsdager både i sør og i nord, sier hun til TV 2.

– Det fineste været til helgen

Allerede de neste dagene kan deler av Norge få fine og varme sommerdager.

– Det er et høytrykk som trekker nordover gjennom Skandinavia som vil gi perioder med sol sør i landet, en del byger i nord i starten av uken, sier Albertsen.

Det er derimot også håp for folk i nord når man nærmer seg helgen.

– Fra torsdag kommer det et lavtrykk fra Storbritannia som trekker inn i Nordsjøen og kan gi noe nedbør østafjells. Det er ikke sikkert det kommer så mye, men Nord-Norge får det fineste været til helgen.

Slutt på tropevarmen

Vi har gått inn i den siste sommermåneden, og det er nok mange som fortsatt tviholder på håpet om flere dager med temperaturer opp mot 30 grader.

Her må meteorologen dessverre skuffe:

– Videre utover i august det er ingenting per nå som tyder på at vi skal få noe kjempe høytrykksoppbygging og tropevarme.

Hun forklarer at temperaturene kommer til å synke, og at det kommer til å bli en del nedbør.

– Det er enda langt frem i tid, så disse prognosene kan endre seg, påpeker hun.

Værvinneren i august

Meteorologen har derimot noen beroligende ord til de i nord som føler sommeren har gått forbi uten de ordentlig fine sommerdagene.

– Nord-Norge ligger best an resten av august, sier hun og fortsetter:

– Når det går lavtrykk innover Sørlandet, er det gunstig for Nord-Norge. Dette betyr at temperaturene i nord kan ligge på normale sommertemperaturer og litt over normalen

Sommeren er derfor ikke over i følge meteorologen, men temperaturene kommer ikke til å være like høye som de har vært tidligere.

– Det er enda noen fine dager igjen i både sør og nord, men det blir nok mer normale norske sommertemperaturer enn de aller varmeste tropedagene.