Ny virusvariant oppdaget i Norge

For første gang er det registrert et tilfelle av den potensielt svært smittsomme Lambda-varianten i Norge. FHI følger utviklingen tett, men tror ikke den nye varianten vil få fotfeste i Norge.

Lambda-varianten ble først funnet i Peru i august 2020, men har de siste månedene spredd seg til en rekke land over hele verden.

Nå har det første tilfellet av varianten blitt registrert i Norge.

– Det kan være flere tilfeller i Norge, men sannsynligvis ikke, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI).

Verdens Helseorganisasjon (WHO) kategoriserer Lambda som en variant av interesse og følger nøye med på utviklingen.

DELTA: Overlegen tror det blir vanskelig for nye virusvarianter å utkonkurrere delta-varianten som dominerer i Norge nå. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Vi følger med

FHI kan ikke opplyse når eller hvor i landet det er testet positivt for Lambda-varianten, men dette har skjedd en gang i løpet av de siste fire ukene.

Det er foreløpige relativt lite kunnskap og forskning på den nye varianten, men flere internasjonale forskere frykter at Lambda kan være mer smittsom og reagere mindre på vaksinen.

– Hva er det ved denne varianten som skaper bekymring?

– Den har noen mutasjoner som gir høyere smittsomhet og kanskje unngår tidligere vaksinasjon i noen grad, men neppe mye, og neppe så mye som Delta, sier Aavitsland.

I ukesrapporten fra forrige uke kom det frem at FHI nå ser på denne varianten som en interessevariant.

– Det betyr at vi følger med på den, men den blir mindre og mindre interessant ettersom den neppe klarer å utkonkurrere Delta, som dominerer nå, sier Aavitsland.

Funnet i 40 land

I følge den globale GISAD-databasen er Lambda-varianten nå registrert i over 40 land.

Varianten har fått stor spredning i Sør-Amerika, men har også spredd seg til en rekke Europeiske land, blant annet Sverige, Danmark, Spania, Frankrike og Tyskland.

I Sverige er det hittil rapportert om tre tilfeller av varianten, skriver Expressen.

– Kunnskapen er foreløpig veldig vag. Vi vet at den er smittsom, men vet ikke om den er mer smittsom en delta-varianten, sier Ali Mirazimi, professor i klinisk virologi ved Karolinska institutt i Stockholm.

Kan påvirke smittespredningen

WHO skriver i sin rapport at Lambda har flere endringer i spikeproteinet. Det kan bety at varianten har endrede egenskaper som kan gjøre viruset mer smittsomt.

– Den er foreløpig dårlig kartlagt, men forskere i Chile mener det dreier seg om mutasjoner i piggproteinet på viruset, som i likhet med deltavarianten kan medføre økt smittsomhet og redusert antistoffeffekt, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

DÅRLIG KARTLAGT: Nakstad sier at Lambda-varianten foreløpig er dårlig kartlagt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det er ikke uvanlig at det dukker opp nye virusvarianter som sprer seg til Norge.

– Hvordan kan de nye virusvariantene påvirke smittesituasjonen i Norge?

– Dersom vaksineeffekten blir redusert vil det kunne påvirke smittespredningen og øke sannsynligheten for at uvaksinerte kommer i kontakt med viruset, sier Nakstad.

Nakstad understreker at det derfor er viktig å fange opp og begrense smitten av nye varianter ved hjelp av testing.

Fra én til 50 prosent

Lambda-varianten står for 81 prosent av de nye smittetilfellene i Peru de siste ukene, skriver The New York Times.

Da forskerne først oppdaget varianten i fjor sommer vakte det ikke spesielt stor oppmerksomhet. Men etter hvert som smitten økte begynte forskerne å følge med på hvordan viruset spredde seg.

– Innen mars var det i 50 prosent av prøvene i Lima. I april var det i 80 prosent av prøvene i Peru. Det at det hoppet fra én til 50 prosent er en tidlig indikator på en mer overførbar variant, sier doktor Pablo Tsukayama, molekylær mikrobiolog ved Cayetano Heredia University, til Al Jazeera.

Selv om FHI følger med på variantens spredning i Euorpa er ikke Aavitsland bekymret for at Lambda-varianten vil ta over her.

– Den har spredd seg betydelig i Sør-Amerika, men ser ikke ut til å klare å utkonkurrere Delta-varianten i Europa. Den sprer seg lettere enn det opprinnelige viruset, men trolig ikke lettere enn Delta, sier Aavitsland.