Fjerdeplass for Hegg etter skytedrama

Saken oppdateres!

Nordmannen åpnet bra og var med i medaljekampen for fullt, men det endte likevel med fjerdeplass for Hegg etter en intens konkurranse der det svingte frem og tilbake.

– Det blir litt trøkk og puls og sånn. Men jeg prøvde å lage en plan, og det funket greit, sier Hegg til TV 2.

Det er tredje gang at Norge ender på fjerdeplass i skytehallen i årets OL.

– Det har vært litt stang ut sånn sett. Men det er første OL til hele gjengen og alle har prestert veldig bra. Vi må tenke positivt. Fjerdeplass er fortsatt en bra prestasjon, sier skytteren.

Kinesiske Zhang Changhong vant med 466 poeng, noe som også er ny verdensrekord.

Hegg ble nummer tre i kvalifiseringen tidligere på dagen. I finalen endte 22-åringen på 438 poeng.

Skjøt seg inn i medaljekampen

Nordmannen hadde en god åpning og lå på fjerdeplass etter den første serien. 22-åringens andre serie var hakket bedre og han begynte å nærme seg bronseplassen. Etter den tredje serien falt Hegg ned til en delt femteplass.

Over på liggende var den fjerde serien ingen suksess, og Hegg dalte videre ned til sjetteplass. Serie nummer fem ble bedre, og nordmannen klatret tilbake på femteplass. Den plassen beholdt han etter sjette serie. Dermed var det fortsatt medaljehåp før han skulle over på de to stående seriene.

Ukraineren skjøt på feil skive

Der leverte Hegg bra, og den ukrainske skytteren Kulish skapte kaos da han skjøt på feil skive. Dermed klatret Hegg til bronseplass før den siste stående skytingen.



– Jeg fikk det med meg. Da ble det fort litt mer spenning og litt mer puls, sier Hegg.

Det ble en ujevn serie fra nordmannen som falt ned igjen til fjerde, og var 0.3 unna bronse da de to svakeste skytterne røk ut.

Hegg holdt koken i finalerunden, men klarte ikke å skyte seg opp på bronseplassen. Dermed endte det med nok en norsk fjerdeplass på skytearenaen. 22-åringen endte på 438 poeng. Jeanette Hegg Duestad har tidligere i mesterskapet også notert seg for to fjerdeplasser.

Kinesiske Zhang tok et imponerende gull og noterte seg for verdensrekord med 466 poeng. Sølvet gikk til russiske Sergej Kamenskij, mens Milenko Sabic fra Serbia tok bronsen.