Lovet at alle lærere skulle være vaksinert til skolestart – slik gikk det

Lærere og Utdanningsforbundet fortviler over at det er opp til kommunene å prioritere barnehageansatte og lærere i vaksinekøen. – Enkelte lærere har ikke engang fått første dose.

Det var i juni at kunnskapsminister Guri Melby (V) kunne komme med gladnyheten mange barnehageansatte og lærere har ventet på. De skulle bli prioritert i vaksinekøen, slik at de kunne møte beskyttet på jobb etter sommerferien.

Nå nærmer sommerferien seg slutten for mange, og helseminister Bent Høie måtte i juli gå ut og beklage at de desverre ikke ville klare å gjennomføre Melbys løfte.

Skolestart er om to uker. Flere steder har barnehager igjen åpnet opp etter sommeren.

– Først ble jeg litt provosert og oppgitt, litt matt. Det handler om at jeg blir provosert både på vegne av elevene og lærerne. Om to uker kommer 30 elever inn i klasserommet, kanskje de har vært å reist, og mange av de ansatte hos oss har kanskje fått en vaksinedose. Enkelte lærere har ikke engang fått først dose, sier Silje Marie Bentzen, lærer ved Nordseter skole, til TV 2.

Kommunene prioriterer

Regjeringen åpnet tidligere i år for at lærere og barnehageansatte kunne prioriteres i vaksinekøen. Gjennomføringen er derimot opp til kommunene.

– Enkelte steder blir ikke lærere prioritert i det hele tatt. Vi er også bekymret for lærere som jobber i andre kommuner enn de bor i, og de som jobber i private barnehager som ikke er ansatt av kommunen, sier Thomas Nordgård, fylkesleder for Utdanningsforbundet i Troms og Finnmark.

Han sier han er svært skuffet over myndighetenes håndtering av saken.

– Vi er svært skuffet, både over håndteringen, og over prioriteringen her. Når man nå legger opp til en mer normal hverdag for mange, blant annet unge, så er det veldig positivt, men man bør da sørge for at de som har med barn og unge å gjøre er beskyttet, sier han.

FHI understreker at det er lagt opp til at lærere og barnehageansatte nå kan prioriters i vaksinekøen.

– Dette er nok blitt gjort i noe forskjellig grad fra kommuen til kommune. Samtidig er det en stor del av den norske befolkningen som nå er vaksinert med første dose, dette betyr at risikoen for smitte er relativt lav, sier Geir Bukholm, assisterende direktør i FHI.

Blant kommunene som har sagt nei til å prioritere lærere og barnehageansatte, er Porsanger kommune. Ordfører Anita Borch (AP) uttalte i juli til TV 2 at å endre prioriteringslisten midt på sommeren vil gi for store administrative problemer. I tillegg er ikke helsepersonell i kommunen ferdig vaksinert enda.

Bukholm understreker at han forstår at folk ønsker være fullvaksinert.

– I tiden framover vil vi ha økt testing i skolene, og vi vil i større grad forsøke å unngå å sette hele klasser og trinn i karantene, slik det i stor grad var før sommeren, sier han.

Reagerer

Lærerne på sin side, mener det er en ansvarsfraskrivelse å si det er opp til kommunene å prioritere gruppen.

– Det reagerer jeg på. Jeg har hørt om kommuner som har prioritert lærere, men også lærere som ikke har fått en eneste vaksinedose. Regjeringen sier også stadig at de skal prirotere barn og unge, samt sårbare barn, men de mangler forståelse for at for å prioritere denne gruppen, så må man også priortere de voksne som jobber med disse, sier Bentzen.

Utdanningsforbundet mener situasjonen skaper usikkerhet for elever.

– Mange opplever at de har en tilværelse som prøvekaniner, og det er ikke holbart i en situasjon lik den vi har nå. Jeg skulle ønske man tok folks bekymringer på alvor, og sikrer barnehageansatte og lærere en trygg arbeidshverdag. Det er viktig, sier han.

FHI understreker at det er mange i Norge som nå er vaksinert.

– Det må også understrekes at vaksinestrategien i Norge har vært å prioritere de som har stor sannsynlighet for å bli alvorlig syk av covid-19, og de har blitt prioritert først, sier han.