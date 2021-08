Fotballryktene: – Dette kan sette en stopper for Kane-overgang

Manchester Citys jakt på Jack Grealish pågår for fullt. Dersom den overgangen blir en realitet, så betyr det at Harry Kane ikke kommer til å bli City-spiller. Det skriver Manchester Evening News.

James Rodriguez har fått beskjed om at han ikke er en del av Rafa Benitez sine Everton-planer. Det melder Liverpool Echo. Playmakeren hadde en god start på Goodison, men hadde en dalende formkurve utover i sesongen.

Lautaro Martinez er fortsatt aktuell for Arsenal. Men det er mange klubber som jakter argentineren. Nå hevder Tuttosport at Atlético Madrid leder kappløpet om Inter-angriperen.

Ifølge Gazzetta dello Sport har Arsenal prøvd å inkludere Hector Bellerín og Alexandre Lacazette i en byttehandel for å sikre seg Martinez, men responsen fra Inter skal være avmålt.

Forrige uke ble Adama Traoré koblet til Liverpool. Nå skriver Goal at Leeds også har vist sin interesse for Wolves-vingen. Daily Mail skriver også at Tottenham, som har hans tidligere sjef Nuno Espirito Santo i sjefsstolen, også er ute etter spanjolen.

Nord-London-klubben skal endelig ha fått akseptert et bud på Christian Romero. Dermed kan det se ut til at 23-åringen innen kort tid tar turen fra Atalanta til Spurs.

En annen som kan forlate Serie A til fordel for Premier League er Aaron Ramsey. Ifølge Calciomercato har Wolves vist interesse for Juventus-spilleren, men waliseren skal ikke være helt overbevist.

Mye tyder på at Kurt Zouma kommer til å forlate Chelsea. Franskmannen var på banen i søndagens 2-1-seier mot Arsenal, men West Ham sikler etter den høyreiste stopperen. Nå skriver Sky Sports at klubbene sliter med å komme til enighet, og at Fiorentina-stopperen Nikola Milenkovic kan være en annen mulig Hammers-signering.