Saunders kan bli straffet etter denne demonstrasjonen

Raven Saunders (25) gikk i mot OL-regelverket og demonstrerte under medaljeseremonien.

Den amerikanske friidrettsutøveren Raven Saunders demonstrerte da hun mottok sølvmedaljen i kulestøt i Tokyo søndag.

Mens hun stod på podiet løftet Sauders armene og formet dem til en X. Hun har selv forklart at hun gjorde det som en støtte til alle mennesker som har opplevd undertrykkelse.

Saunders har vært åpen om egen depresjon og ønsket å bruke sin posisjon til å stå opp for andre i samme situasjon.

Raven Saunders demonstrerte under medaljeseremonien i kulestøt. Foto: Ina Fassbender

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har tillatt utøvere under årets OL til å uttrykke sine synspunkt under pressekonferanser, men politiske demonstrasjoner er forbudt under medaljeseremonier.

Saunders gikk dermed imot regelverket, men det er foreløpig uvisst om hun vil bli straffet for demonstrasjonen, og eventuelt hva straffen blir.

– Dette går ut til alle svarte mennesker, alle LHBT-personer, alle som sliter med mental helse. Det er så mange mennesker som ser opp til oss, og som håper vi kan stå opp for dem, sier Saunders som selv er lesbisk.

Ifølge Washington Post har Saunders uttalt at hun ønsker å inspirere andre gjennom sine egne prestasjoner og ærlighet.

Mental helse har hatt stort fokus under årets OL der Simone Biles trakk seg fra flere øvelser av hensyn til egen mental helse.