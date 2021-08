Dette skjedde i OL i natt – 2. august

Klokken 03.30 gjorde Eivind Henriksen seg klar på stadion i Tokyo, hvor 30-åringen forsøkte å kvalifisere seg til finalen i slegge. Kastet på 78,79 meter sikret ikke bare finaleplass, det er også ny norsk rekord.

Rekordholderen var naturligvis fornøyd etter avansement.

– Det kjentes bra ut på oppvarminga selv om det var litt rotete. Det gikk langt i går så jeg tenkte at hvis jeg bare klarte å holde hodet kaldt ville det gå bra, sa Henriksen til Discovery.

Han erkjente at han har vært i god form i år, men at han slet en tid etter å ha tatt koronavaksine.

– Jeg har vært i sinnssykt bra form tidligere i år, men så slet jeg veldig etter andre vaksinedose. Det var tre uker hvor jeg bare var slapp og sliten, så det var godt at det løsnet.

Finalen går onsdag.

Eivind Henriksen tok seg videre til finale på første forsøk. Foto: Ben Stansall/AFP

Utrolig opphenting

Et av OLs mest oppsiktsvekkende øyeblikk kom under den innledende rundet på 1500 meter for kvinner. Like etter siste runde gikk jamaikanske Edinah Jebitok i bakken. Den nederlanske stjerna Sifan Hassan fulgte hakk i hæl, og ble nærmest taklet av jamaikaneren. Nederlenderen rullet rundt på bakken før hun spratt opp igjen.

Med 300 meter igjen lå Hassan på en ellevteplass, men klarte utrolig nok å fullføre siste runde på 43.8, og den flyvende hollender endte først i mål.

Sifan Hassan's final lap splits 👀

last 400m - 61.1 (includes the fall)

last 300m - 43.8

last 200m - 29.6

last 100m - 15.2 — FloTrack (@FloTrack) August 2, 2021

Det sensasjonelle comebacket hylles av både eksperter og konkurrenter, men Hassan har ingen tid til å hvilke på laurbærene. Om bare noen timer skal nederlenderen nemlig konkurrere i 5000 meter.

Semifinalen glapp for Ullvang

Padleren Lars Magne Ullvang (27) ble nummer tre i sitt kvartfinaleheat og mistet semifinaleplassen i OL-debuten mandag morgen.

I heatet var det australske Jean van der Westhuyzen som tok føringen med Ullvang og franske Etienne Hubert like bak. De to beste fra hvert kvartfinaleheat gikk videre.

Halvveis var Ullvang på 3.-plass like bak franskmannen, men Tysvær-padleren maktet ikke å ta igjen forspranget.

I mål var Ullvang 3,726 sekunder bak vinneren.

Lars Magne Ullvang ble nummer tre i kvartfinalen og mistet semifinaleplassen under OL-debuten. Foto: Heiko Junge/NTB

Skadesmell for O'Sullivan

Christian O'Sullivan fikk tommelen ut av ledd i kampen mot Frankrike. Etter kampen ble 29-åringen sendt til sykehuset for røntgen. Deretter ble han sendt til et annet sykehus for videre utredning.

Natt til mandag japansk tid var O'Sullivan tilbake fra sykehuset, og landslagslege Thomas Torgalsen har dårlig nytt:

Christian O'Sullivan er trolig ferdig i OL etter en tommelskade. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

– Legene klarte ikke å få fingeren tilbake i ledd. Mest sannsynlig for at noe av leddkapselen og «seneplaten» ligger i veien. Det gjelder ytterleddet i høyre tommel. Derfor er det anbefalt en liten operasjon som vi håper blir utført i løpet av dagen på et spesialistsykehus i Tokyo.

– Mest sannsynlig kan han ikke spille mer i OL-turneringen.

O'Sullivan er en av de aller viktigste spillerne på det norske laget. Danmark er favoritt før kvartfinalen, og med O'Sullivans skade øker danskenes seiersmulighet.

Møter Frankrike eller Spania

At håndballherrene møter Danmark er det ingen tvil om, men kvinnenes motstandere er fortsatt ukjent. Nå står det mellom enten Spania eller Frankrike, etter at franskmennene slo Brasil 29-22 i natt.

Spania og Russland møtes senere der det avgjøres hvem Norge møter i kvartfinalen.

Frankrike er en av Norges mulige motstandere etter nattens seier mot Brasil. Foto: Pavel Golovkin/AP Photo

Spania eller Frankrike havner på 4.-plassen i B-gruppen. Det blir klart hvem som får den plassen senere mandag.

Kvartfinalene spilles onsdag.

Historisk hekk-gull

Jasmine Camacho-Quinn fra Puerto Rico var overlegen i mandagens finale på 100 meter hekk. Hun vant foran amerikanske Kendra Harrison og jamaicanske Megan Tapper

25 år gamle Camacho-Quinn løp inn på tiden 12,37, og tok med det OL-gull 15 hundredeler foran Harrison.

Hun satte olympisk rekord i semifinalen søndag med tiden 12,26, bare seks hundredeler bak den fem år gamle verdensrekorden til Harrison.

Harrison ble klart slått i finalen, men knep sølvet tre hundredeler foran Tapper.

Camacho-Quinn sikret Puerto Ricos første OL-gull i friidrett noensinne.