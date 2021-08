Pandatvillinger født i Frankrike

De to tvillingene, som ble født rundt klokka 1, er de tredje ungene til Huan Huan og partneren Yuan Zi. Da ungen Yuan Meng ble født i 2017, var det den første pandafødselen i Frankrike noensinne.

– De to ungene er rosa. De er i veldig fin form. De ser store nok ut og er praktfulle, sa Rodolphe Delord, som er leder i dyreparken.

Det er svært vanskelig for pandaer å pare seg, både i fangenskap og i det fri. Hunnen er nemlig bare mottakelig for befruktning i ett til to døgn i året, og i fangenskap viser pandahannene ofte ikke interesse for akten i det hele tatt.

Babyene skal ifølge dyrehagen være i fin form. Foto: Guillaume Souvant/AFP

Likevel klarte Huan Huan og Yuan Zi å pare seg hele åtte ganger i mars – til dyrepassernes store begeistring og overraskelse.

Yuan Meng, Huan Huans førstefødte, veier nå mer enn 100 kilo og skal i løpet av året sendes til Kina, der det rundt 1.800 pandaer lever fritt, mens ytterligere 500 er i fangenskap.

Tvillingene til Huan Huan, som er utlånt fra Kina, vil ikke gis navn på 100 dager. Oppdraget med å finne navn til dem gis til Peng Liyuan, kona til Kinas president Xi Jinping, opplyser dyrehagen.