Vaksinerte amerikanere har fått nok: – På tide å gi de uvaksinerte skylden

Vaksinerte amerikanere er frustrerte over nye smitteverntiltak. Det hvite hus leier inn en «influenser-hær» for å få bukt med problemet.

Pandemien og tilhørende restriksjoner vil ingen ende ta i USA. Etter lenge å ha ligget i verdenstoppen av vaksinekappløpet, skyller nå en ny smittebølge over store deler av landet, særlig i områder med lav vaksinasjonsgrad. Der hvor politikere og programledere tidligere har fått skylden for vaksineskepsisen, velger vaksinerte og koronatrøtte amerikanere nå å kutte ut mellomleddet:

– Det er på tide å gi de uvaksinerte skylden, sier guvernør Kay Ivey i Alabama. Delstaten har USAs laveste vaksineringsgrad, og Ivey mener Alabamas uvaksinerte innbyggere må ta ansvar for de økende smittetilfellene.

Guvernør Kay Ivey er tydelig på hvem hun mener har skylden for smittebølgen i Alabama. Foto: Kim Chandler/AP Photo

Ifølge smittevernetaten CDC har rundt 57.4 prosent av den amerikanske befolkningen fått minst en dose av koronavaksinen. I likhet med smitteverntiltak som munnbind, har spørsmålet om vaksiner blitt politisk i flere deler av landet, noe som fører til svært ulik vaksinasjonsgrad avhengig av hvor en befinner seg.

Det store spriket gir tydelig utslag i antall alvorlige sykdomstilfeller. Områder med lav vaksinasjonsgrad har omtrent tre ganger så mange sykehusinnleggelser som områder der mange velger å ta vaksinen, viser tall fra CNN. For smittetilfeller og dødstall er antallet mer enn dobbelt så høyt i delstater hvor mindre enn halve befolkningen er vaksinert.

Frustrert og utmattet

Flere delstater gjeninnfører nå påbud om munnbind og andre smittevernstiltak (mens andre gjør det stikk motsatte). Det skaper frustrasjon hos mange vaksinerte, som føler de har gjort sin del av jobben.

– De av oss som er vaksinert vil leve som vanlig. For å gjøre det, ble vi vaksinert. Mens det er andre som fremdeles ikke vil prioritere felleskapets beste fremfor seg selv, så kanskje det er de som bør holde seg hjemme, sier en frustrert Jenny Tolford til CNN.

Innendørs munnbindpåbud har igjen blitt innført flere steder i USA, som her i Washington, D.C.- Foto: Kevin Dietsch/AFP

Hun bor nord i California, i et ruralt strøk hvor vaksineskepsis er utbredt. Tanken på en ny runde med tiltak og nedstenging gjør henne nedbrutt.

– Det er frustrerende, det er utmattende, å føle at vi går bakover, sier Tolford.

Sliter med unge

Etter å ha knust alle vaksinemål med glans i vår, har sommerens skepsis gitt økt hodebry for president Joe Biden.

President Joe Biden sliter med å nå ut til de uvaksinerte. Foto: Anna Moneymaker/AFP

– Hvis du ikke er vaksinert, er du ikke i nærheten av så smart som jeg trodde du var, sa demokraten tidligere denne uken.

Problemet gjelder særlig unge amerikanere. Under halvparten av alle mellom 18 og 39 år er vaksinert, sammenliknet med over to tredjedeler av de over 50, skriver New York Times.

Influenser-hær

Den siste måneden har Det hvite hus tatt grep, og har nå leid inn en «influenser-hær» som skal oppfordre unge til å vaksinere seg. TikTok-stjerner og instagrammere deler stadig videoer og innlegg i sosiale medier hvor de promoterer vaksinen til unge amerikanere.

Bidens digitale hær består av 50 Twitch-strømmere, YouTubere, TikTokere og ikke minst den 18 år gamle popkometen Olivia Rodrigo. Felles for dem alle er at de har enorme følgerskarer på nett.

Superstjerna Olivia Rodrigo oppfordrer unge til å vaksinere seg. Foto: Det hvite hus via REUTERS

I tillegg til å nå ut til unge, håper Det hvite hus at influenser-hæren vil motvirke den store graden av feilinformasjon om vaksiner som florerer på nettet. Ifølge New York Times er enkelte vaksinemotstandere så aggressive at flere unge influensere velger å holde seg unna vaksinedebatten, i frykt for represalier.

Likevel synes kampanjen å ha en effekt. Det digitale markedsføringsbyrået XOMAD er blant dem som rekrutterer influensere, og leder Rob Perry forteller at myndighetenes interesse for deres tjenester har skutt i været den siste tiden.

– Når et høyt antall influensere publiserer innhold, går vaksinasjonsraten opp, forteller Perry.