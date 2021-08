Ferieparadis ble inferno: Turister og lokalbefolkning i desperat flukt

Minst åtte personer er bekreftet døde i skogbrannene på den tyrkiske solkysten, sju av dem i den populære ferieregionen Antalya. Bilder fra området viser folk som flykter i små privatbåter.

Samtidig har forsvaret sendt to marinefartøy til området, mens også kystvakta er i beredskap dersom det blir behov for en større evakuering.

Myndighetene har bedt turister og lokalbefolkningen evakuere fra Turnuc, en mindre by på Marmaris-kysten, et annet yndet feriemål.

Flammer helt ned til kysten

De voldsomme brannene herjet fortsatt søndag kveld, mens kraftig vind gjorde slukningsarbeidet vanskelig.

Innbyggere i omkringliggende landsbyer i Mugla-provinsen har tydd til sosiale medier for å be om mer hjelp. Både turister og lokale innbyggere tok søndag koffertene sine om bord i båter som kom for å evakuere dem.

Sommerparadiset langs kysten ved Bodrum i Tyrkia er blitt et branninferno der folk desperat flyktet fra flammene i feriebåter søndag. Foto: IHA via AP / NTB

Andre ventet nervøst for å se om flammene ville spre seg helt ned til stranden. Flere steder gjorde flammene nettopp det.

Omkomne i utbrent hus

I Tyrkia ble det søndag meldt om ytterligere to dødsfall i tilknytning til skogbrannene i Antalya ved Middelhavet. Et tyrkisk-tysk par ble funnet i sitt utbrente hjem i Manavgat i Antalya, ifølge nyhetsbyrået DHA.

Dermed har brannene hittil krevd åtte liv, de aller fleste av dem i Antalya som sammen med Mugla-provinsen ved Egeerhavet er hardest rammet.

Brannvesenet kjemper mot flammene nær kysten ved Bodrum søndag. Store deler av brannene var fortsatt ikke under kontroll søndag kveld. Foto: Ismail Coskun / IHA via AP / NTB

Helseminister Fahrettin Koca opplyser at minst 27 personer får behandling på sykehus for skader etter brannene, mens flere hundre er utskrevet.

Hoteller evakuert i Bodrum

Lørdag kveld ble flere landsbyer i Bodrum ved Egeerhavet, evakuert, ifølge ordfører Ahmet Aras. Panikkslagne turister ble evakuert fra hoteller her mens flammene krøp nedover åsene, blant dem 100 russere.

Vannkanoner, som ellers brukes under opptøyer, ble satt inn i brannslukningen i Bodrum, sammen med helikoptre og brannbiler. Også sivile forsøker å hjelpe, men flere boliger er slukt av flammene.

Brann i 33 provinser

Tyrkias skog- og jordbruksminister Bekir Pakdemirli tvitrer at 111 skogbranner er under kontroll. Hans oversikt viser at det er brutt ut skogbranner i 33 provinser siden onsdag.

Turister venter på å bli evakuert fra Mazi mens skogbrannen nærmer seg vannet i Bodrum i Mugla-provinsen søndag. Foto: Emre Tazegul / AP / NTB

Skogbranner er vanlig i disse delene av Tyrkia i de tørre sommermånedene, men årets branner er de mest omfattende på mange år. Etter rekordhøye temperaturer i juli, da det ble målt 49,1 grader i Cizre sørøst i Tyrkia, er det varslet at hetebølgen vil fortsette. I antalya er det målt 42 grader, 5–6 grader høyere enn gjennomsnittet for sesongen, og det er varslet høye temperaturer også mandag.

Ifølge EU-tall er Tyrkia rammet av 133 skogbranner i 2021, sammenlignet med et gjennomsnitt på 43 på denne tiden av året mellom 2008 og 2020.

Landsbyer evakuert i Hellas

Også i Hellas kjemper brannmannskaper mot flammene etter at en stor skogbrann brøt ut lørdag i nærheten av Patras vest i landet.

Fem landsbyer er evakuert, og åtte mennesker er lagt inn på sykehus med brann- og røykskader i regionen, skriver nyhetsbyrået AFP. Rundt 20 boliger er brent ned, ifølge foreløpige tall fra brannvesenet.

Det er satt inn nesten 300 brannbetjenter, to brannfly og fem helikoptre for å kjempe mot skogbrannene i Hellas. Landet er inne i en ny hetebølge med temperaturer mellom 42 og 44 grader, ifølge meteorologer.

– Enorm katastrofe

Flere hjem og gårder er gått tapt i brannene, som ordfører Dimitris Kalogeropoulos ifølge AFP kaller en enorm katastrofe.

– Vi har ikke fått full oversikt over skadene ennå, men det er rundt ti hus i Ziria som har brent ned, i tillegg til gårdsskur og låver, noe som betyr mye for innbyggerne i denne regionen, som er avhengig av landbruket, sier ordføreren til ANA.

Det er satt opp krisesenter for de evakuerte i rådhuset i Aigialeias.

– Vi har vært gjennom helvete. Vi fryktet vi skulle tape alt i flammene, sier Giorgos Alexopoulos.

Landsbyen Sirtkoy ved Manavgat er blant områdene i Antalya-provinsen i Tyrkia som raseres av skogbrann. Foto: AP/ NTB

Også i Hellas er flere turister blant de evakuerte.

Brannfly i Spania

Samtidig er Italia igjen rammet av branner etter at store områder med skog, olivenlunder og avlinger ble ødelagt av brann på Sardinia forrige helg.

I løpet av ett døgn har brannvesenet slukket over 800 branner eller branntilløp, de fleste av dem i sør, opplyser det italienske brannvesenet. Søndag kjempet brannvesenet fortsatt mot flammene i Catania, Palermo og Siracusa på Sicilia.

I Spania er brannfly satt inn for å slukke en skogbrann som brøt ut lørdag ettermiddag i nærheten av San Juan-reservoaret rundt sju mil øst for Madrid.

Brannvesenet klarte å stabilisere brannen natt til søndag, men de ber fortsatt folk holde seg unna det populære badestedet.