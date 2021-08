– Kan bli en av historiens verste flyktningkriser

Tre afghanske storbyer skal nå være beleiret av Taliban.

Det raser harde kamper i utkanten av både Kandahar, Herat og Lashkar Gah, og afghanske regjeringsstyrker kjemper desperat for å beholde kontrollen.

Den islamistiske geriljagruppen har de siste ukene erobret omkring halvparten av landets provinser, ifølge BBC.

Og nå legger afghanerne ut på flukt.

Mange er livredde for at fundamentalistene igjen skal ta kontrollen i det krigsherjede landet.

– Jeg har ennå ikke møtt noen som ikke vil ut av landet. Alle vil ut av landet, sier Astrid Sletten, som er landsjef for Flyktninghjelpen i Afghanistan.

Mislykket fredsprosjekt

Neste måned er det 20 år siden USA og andre NATO-land gikk inn i Afghanistan.

Opprinnelig var målet å ta ut al-Qaida, som sto bak terrorangrepene i USA 11. september 2001. Men snart ble planene mer ambisiøse.

Afghanistan, som hadde vært preget av krig i over 20 år, skulle få fred og demokrati.

– Man kan vel si at det var for ambisiøst å tro at man kunne revolusjonere og demokratisere dette landet på så kort tid, sier Arne Strand ved Christian Michelsens institutt.

Nå, når flesteparten av de utenlandske styrkene har trukket seg ut, har Taliban satt inn en kjempeoffensiv mot regjeringshæren. Strand mener situasjonen i landet er svært prekær, men håper Taliban skal vise tilbakeholdenhet og vende tilbake til forhandlingsbordet.

– De vet, og det internasjonale samfunnet har fortalt dem veldig klart, at hvis de tar makten og innfører det regimet som var før, kommer det ingen bistand fra utlandet, sier han til TV 2.

Afghanske flyktninger i Khazana flyktningleir i utkanten av Peshawar i Pakistan. Foto: Muhammad Sajjad / AP

Frykter det verste

Astrid Sletten i Flyktninghjelpen forteller at folk i Kabul ikke er like optimistiske.

– Det er en dyp og intens frykt blant afghanerne for at borgerkrigen bare skal bli verre, sier hun til TV 2.

Allerede flykter minst 30 000 afghanere hver uke, ifølge FN. Dette til tross for at flere av nabolandene har gjort det klart at de ikke vil ta imot flyktninger.

Sletten tror tallene kan bli langt høyere i tiden som kommer.

– Det kan bli millioner. Det er 37 millioner afghanere og veldig mange av dem kommer til å flytte på seg.

Sletten oppfordrer nå landene i Europa til forberede seg på storinnrykk i tiden som kommer.

– Norge og andre europeiske land må forbedre mottakskapasiteten sin. For hvor skal alle de nyankomne bo? Hvor skal de oppholde seg?

- Kan bli et blodbad

Statsminister Erna Solberg tror ikke situasjonen i Afghanistan vil føre til like mange asylsøkere som i toppåret 2015. Da kom over 33 000 til Norge, mye på grunn av krigen i Syria.

Solberg mener også Norge har bygget opp et godt beredskapssystem for å takle plutselige flyktningstrømmer.

– Vi har et beredskapssystem som er på plass for å kunne gire raskere opp hvis det kommer flere hit. Men det aller viktigste vi gjør er å hjelpe landene i nærområdet til å håndtere dem som strømmer ut, sier Solberg til TV 2.

Sletten frykter på sin side at denne flyktningkrisen kan bli langt verre enn i 2015.

– Jeg tror vi står foran en av de største flyktningkrisene i historien. Det som skjer i Afghanistan kan bli et blodbad, sier Sletten til TV 2.