Pasientenes rett til å velge trues av Arbeiderpartiet

27. juli kunne vi på TV 2 høre historien til Evelyn. Evelyn er en mor på 43 som har levd et liv i rus, et liv hun fryktet hun skulle miste til rusen da hun fikk vite at ventetiden på behandling i det offentlige var 26 måneder.

Mange historier kan bekrefte

Evelyn måtte heldigvis ikke vente i 26 måneder. Takket være ordningen fritt behandlingsvalg fikk hun plass hos Mestringshusene på Bolkesjø etter to uker.

Litt over ett år senere var behandlingen ferdig, og Evelyn er i dag rusfri. Evelyns historie er en av mange som viser hvorfor fritt behandlingsvalg er en viktig ordning.

Fritt behandlingsvalg betyr at du som pasient kan velge selv mellom offentlige, private og ideelle sykehus med offentlig godkjenning. Uavhengig av hva du velger, skal selvfølgelig staten ta regningen.

Det betyr at alle, uavhengig av størrelsen på lommeboken, kan velge behandling. Det har også ført til av ventetiden for å få behandling har gått ned.

Dette er en viktig sak frem mot valget, fordi en samlet venstreside med Arbeiderpartiet i spissen går til valg på å fjerne fritt behandlingsvalg.

Pasientene taper

Når Arbeiderpartiets nestleder Ingvil Kjerkol uttaler seg i saken om Evelyn, kommer det tydelig frem at Arbeiderpartiets ideologi trumfer Evelyns og andre pasienters erfaringer. Problemet er, i følge Kjerkol, at Evelyn fikk behandling av private, og ikke offentlige.

Alternativet til Kjerkol er at denne rettigheten skal fjernes, og at vanlige folk må ta til takke med det offentlige tilbudet.

Dette fører til en todeling av helsetjenesten.

De med god råd vil fremdeles kunne velge å heller kjøpe privat behandling, betalt fra egen lomme. Mens de som ikke har god råd må stå i en offentlig helsekø og vente på behandling. Det er usosialt og urettferdig. Det er mennesker uten tykk lommebok som taper på Kjerkol og Arbeiderpartiets løsning.

For Høyre er det viktigste at Evelyn og andre i liknende situasjoner får behandling raskt, ikke hvem som gir behandlingen. Like viktig er det at vi har et likeverdig helsetilbud til alle.

At AP, SP og SV går til valg på å fjerne pasientrettigheter er i seg selv oppsiktsvekkende, men konsekvensen vil også være veldig stor for veldig mange. Evelyn gir fritt behandlingsvalg et ansikt. Dette bør ikke handle om offentlig mot privat, eller blå mot rød. Det handler om hvordan vi som samfunn møter Evelyn og folk med ulike utfordringer.

Flere velger privat hjelp

Det handler om å gi pasienter makt over egen situasjon, og få muligheten til å velge et alternativt behandlingstilbud som passer dem best. Det handler om å respektere at mennesker er forskjellige. For mange mennesker er valgfrihet og selvråderett en viktig verdi i seg selv.

De siste årene har 60 000 pasienter fått hjelp gjennom fritt behandlingsvalg. Det betyr at over 60 000 flere slipper å stå i kø og kommer raskere til den hjelpen de trenger, uten å betale regningen selv.

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at bruken økte også under pandemien. Fritt behandlingsvalg er spesielt effektivt for å korte ned helsekøene der det haster mest: psykisk helse og rus.

Fritt behandlingsvalg står på spill ved høstens valg. Høyre vil bevare og utvide ordningen til flere behandlingsmetoder. For Høyre er det ikke viktig hvem behandlingen kommer fra.

Det viktige er at behandlingen er god, at den kommer raskt, og at alle mennesker får valgfrihet i helsetjenesten. Det får vi med fritt behandlingsvalg.

