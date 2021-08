Eksplosjon i båt på Mjøsa

Politiet i Innlandet melder på Twitter om en eksplosjon i en båt på Mjøsa.

Eksplosjonen skal ha skjedd ved en brygge i Bråstadvika.

– En familie på tre tas hånd om av helse da de har fått noe brannskader på hender og i håret, skriver politiet.

Alle i familien skal kun ha lettere brannskader.

Det har trolig vært en eksplosjon i båtmotoren, ifølge politiet. Brannen etter eksplosjonen skal være slukket.

Det er uavklart om eksplosjonen har skjedd mens båten har kjørt eller ligget stille.

Politiet skriver videre at det ikke skal være fare for omliggende båter, og at det ikke er kjent om flere er skadet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 18.26.