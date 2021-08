Søderlund klar for FKH - har signert fireårskontrakt

Alexander Søderlund er klar for FK Haugesund. Det bekreftet klubben via en Twitter-video.

Forrige uke var Alexander Søderlund nær Brann, men avtalen strandet.

Daglig leder i FKH John Harald Log bekrefter til TV 2 at Søderlund har signert.

– Det blir en spennende høst, sier Log.

Ifølge TV 2s opplysninger har Søderlund signert en fireårskontrakt. De to første årene som spiller, og deretter skal han over i en annen stilling i klubben. Det er en tilsvarende kontrakt Christian Grindheim fikk da han returnerte til FKH i 2018.

– Jeg får helt frysninger av å være tilbake. Det er et sterkt øyeblikk for meg og jeg føler veldig på det å være tilbake i FK Haugesund, sier Søderlund til klubbens nettsider.

Søderlund fikk nettopp sitt andre barn og flytter nå hjem til lokale trakter.

– Selv om jeg har vært i utlandet og spilt landskamper så er faktisk det aller største øyeblikket i karrieren for meg den gangen jeg signerte for FK Haugesund som seniorspiller. Dette er hjemplassen og det å glede de som kommer fra det samme stedet som deg er det største du kan oppnå i fotball - i hvert fall så er det det for meg.

– Tror fortsatt han har mer å gi

TV 2s ekspert Jesper Mathisen gleder seg over å se spissen tilbake i Eliteserien.

– Gøy for FKH og Alexander. Jeg tror fortsatt han har mye å gi i Eliteserien og jeg tror han er motivert nok til gi mer.

Mathisen tror FKH er et riktig steg.

– Det høres ut som en fin løsning med tanke på etter karrieren. Han har business i byen med padel, og hvis det er en løsning hvor han kan gå over til en annen stilling i klubben når han legger opp er jo dette veldig bra for ham.

–Det er gøy at det løste seg for Alex.

Hentet Samuelsen først

Sportslig leder i FKH Eirik Opedal er fornøyd med å få på plass Søderlund.

– Som sagt tidligere er det viktig for oss i FK Haugesund at de beste haugalendingene spiller for klubben og med Alexanders ankomst faller en ny brikke på plass i så måte. Vi får en veldig dedikert spiller som aldri har lagt skjul på at han gjerne vil trekke i FKH-drakten igjen og vi er selvsagt veldig fornøyde med at Søderlund på ny blir å se i den blå-hvite drakten foran et publikum hvor han alltid har hatt en høy stjerne, sier Opedal til fkh.no.

Søderlund spilte i Haugesund mellom 2011- og 2013. Etter det har han vært to perioder i Rosenborg, franske Saint-Etienne, svenske Häcken og tyrkiske Caykur Rizespor.

Kontrakten i Tyrkia ble løst opp tidligere i sommer. Da Haugesund hentet Martin Samuelsen, og da så det ut til at det ikke var plass til Søderlund også.