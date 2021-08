RBK-unggutt i storslag: – Det blir kveldsmat på Emil

Orkla - Rosenborg 1-11

John Pelus Orkla fikk det tøft mot Rosenborg i 2. runde av norgesmesterskapet i fotball. Før pause fikk den tidligere Rosenborg-spilleren se ballen bli hentet ut av Orkla-målet hele sju ganger.

Anført av Dino Islamovic, Emil Konradsen Ceïde og Olaus Skarsem, valset «storebror» over Nils Arne Eggens tidligere klubb da de tok seg videre til tredje runde i NM etter en målfest som til slutt endte med 11-1-seier til Age Hareides menn.

– Det blir kveldsmat på Emil

Etter en drøy time var stillingen 10-1 til Rosenborg - mye grunnet Emil Konradsen Ceïde som på det tidspunktet stod med fire målgivende og to mål. Rett før slutt sørget han også for å sikre hat-tricket sitt.

Dino Islamovic noterte seg også for fire mål i kampen som fra start til slutt var en total overkjøring av tredjedivisjonslaget.

Målfesten fikk også Ingvill Konradsen, mor til RBK-talentet Ceïde, til å reagere på Twitter.

Det blir kveldsmat på Emil ikveld 😂😂🙌🙌@RBKfotball — Ingvill Konradsen (@ingvillkceide) August 1, 2021

I Conference League-kvalifiseringen mot islandske Hafnarfjördur noterte den teknisk eminente vingen seg for to mål etter et sent innhopp.

Etter dagens NM-kamp, hvor han noterte seg for sju målpoeng, fortsetter dermed 19-åringen å herje for Rosenborg.

– Vi kjørte over dem, rett og slett, sa Ceïde til Rosenborgs egen hjemmeside.

– Jeg skal bare fortsette å peise på, la 19-åringen til.

Sandefjord røk ut av cupen

Etter over en times spill slet Strømsgodset, Bodø/Glimt og Sandefjord i sine respektive kamper mot Ready, Junkeren og Arendal.

Glimt våknet til slutt og vant 3-1 mot Junkeren, mens Strømsgodset halte i land 1-0 mot Ready etter mål av Niklas Gunnarsson.

I Arendal ble Sandefjord holdt til ekstraomganger med stillingen 3-3 etter 90 minutter. I første ekstraomgang tok arendalittene ledelsen 4-3 etter mål av Stefan Mladenovic i det 95. minuttet.

Rett før fullspilt første ekstraomgang økte Arendal ledelsen til 5-3, før Sandefjord reduserte en gang til 5-4. Flere mål ble det derimot ikke og dermed er Sandefjord ute av cupen - i likhet med Tromsø og Haugesund.