Bolig sto i full fyr: – Rimelig eksplosiv brann

Like etter klokken 18 meldte politiet at det er full fyr i en enebolig i Fyllingsdalen i Bergen.

Ikke lenge etter opplyser politiet at boligen er overtent.

– Det er 10 personer registret på adressen. Det skal ha vært flere beboere både i boligens første og andre etasje. Men vi vet ikke hvor mange totalt som var tilstede da brannen brøt ut. Vi jobber med evakuering og lokalisering av beboerne, sier operasjonsleder Tatjana Knappen ved Vest politidistrikt til TV 2.

Brannvesenet kom raskt til stedet og startet slukkingsarbeid, mens røykdykkere gikk inn i boligen for å lete etter folk.

Ikke lenge etter måtte røykdykkerne trekke seg ut, da taket raste sammen.

– Store deler av huset har rast sammen, opplyser brannvesenet som jobber med utvendig slukking da røykdykkerne ikke har mulighet for å gå inn.

– Det er en rimelig eksplosiv brann. Den tok seg vanvittig fort opp og det kom flere smell fra boligen, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen til Bergensavisen.

Like etter klokken 19 opplyser brannvesenet at de har kontroll på brannen og at alle beboerne skal være gjort rede for.

– Ingen av beboerne er skadet, opplyser politiet.

Øvre Fyllingsvei er stengt på grunn av brannen, melder Vegtrafikksentralen.