Tok oppgjør med stjernens klaging

Det er klart for revansjeoppgjør når Norges sandvolleyball-vikinger skal opp mot den russiske olympiske komités utvalgte i OL-kvartfinalen.

Duoen Konstantin Semenov/Ilja Lesjukov slo nemlig Anders Mol og Christian Sørum i det innledende gruppespillet i Tokyo. Mol/Sørum gjorde kort prosess med Nederland i åttedelsfinalen søndag, mens russerne tok seg av Chile mandag.

Norge, med fersk selvtillit fra en overbevisende seier i åttedelsfinalen, tror på et annet utfall denne gangen.

– Det blir moro. Vi vil ta revansje. Vi har stått bra mot dem tidligere, og nå begynner vi å finne rytmen. Jeg tror de passer oss bra, sier Sørum og smiler.

– De gjorde jo ikke det tidligere i mesterskapet?

– Det handler om å nullstille.

JUBEL: Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov etter møtet mot Norge i gruppespillet. Foto: Pilar Olivares

Mental jobbing

Sørum bruker ordet flere ganger når han på spørsmål fra TV 2 blir bedt om å fortelle hva de har gjort for å snu skuta siden tapet.

– Vi har fått trent litt. Jobbet med rytme og litt mentalt. Vi måtte nullstille, fordi vi vet vi kan. Vi har ikke fått vist den beste volleyballen vi kan ennå. Den har vi lyst å vise i et OL. Når det ikke går veien, er det lett å begynne og surre og at tankene går. Det er aldri bra.

– Vi må huske at vi kan spille god volleyball.

Det burde strengt tatt ikke være et problem for duoen som har dominert strand-arenaer verden over i flere sesonger, men forteller også noe om alvoret i problemene Mol/Sørum har hatt med spillet.

Nå har de tatt et oppgjør med energi-tyver.

TRENER: Kåre Mol. Foto: Heiko Junge

– Vi har trent bra, men vi har også ryddet litt i hodet og luket vekk noen forstyrrende tanker, sier trener Kåre Mol og fortsetter:

– Dyp sand. Ikke godfølelse. Det er ord som ikke hjelper i noen sammenheng. Vi skal fokusere på positive tanker.

Dyp sand er en direkte henvisning til hans sønn, Anders, som i og etter åpningskampen – samt senere i turneringen, har ytret misnøye med de store mengdene myk sand i OL-arenaen.

Ikke vits

Han mente det gjorde det gropete og vanskelig å få satset ordentlig.

– Sanden er lik for alle. Vi kan fokusere på det, skylde på det og klage på det, men det vil ikke hjelpe. Vi har prøvd å legge den faktoren vekk, sier Anders Mol.

– Selv om vi ikke digger det, så er det ikke vits å legge fokus på det. Da blir det bare ett problem. Det blir energilekkasje. Vi må glemme den og gjøre det beste ut av det. Vi må gjøre minst mulig feil og bare spille best mulig volleyball. Det er det eneste vi kan gjøre.

Og laget var på bedringens spor mot Nederland.

– Spiller vi slik som dette blir det vanskelig å ta oss, sier Anders Mol, som likevel mener turneringen er vidåpen.

– Dette er OL. Da skjer ofte overraskelser, i tillegg til at det er mange lag som kan vinne.

Norges vei videre begynner mot Russland onsdag.