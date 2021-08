Går du ut på gata i Oslo i kveld og spør hva folk forbinder med Jacobs vil du få følgende svar:

— Jacobs, sa du. Det er en svindyr matbutikk med luksusvarer.

Men faktum er at Jacobs er navnet på verdens raskeste mann.

Lamont Jacobs.

Ære være han for et fantastisk løp. Men på verdensrankingen før OL var ikke den overraskende italienske mesteren blant de hundre beste utøverne totalt.

Den lista toppes av norsk idretts største stjerne, Karsten Warholm. Og det er fortjent etter en serie vanvittige idrettsbragder de to siste årene. Sportslig sett fortjener Warholm den posisjonen.

For vår bitte lille nasjon er det selvsagt enormt stort at Warholm blir rangert som den beste atleten uansett øvelse i friidrett.

Men ser man verden i et større perspektiv, så blir bildet mer nyansert.

For internasjonal friidrett er det neppe ideelt at en nordmann topper verdensrankingen. Ikke fordi at Karsten Warholm ikke er en profil og en god ambassadør.

Men det er fordi at tomrommet etter Usain Bolt har vist seg umulig å fylle.

Det som var friidrettens styrke, har nå blitt dens største svakhet. Alle falmer sammenlignet med jamaicaneren. Fortsatt strever friidretten med å få opp én enkeltutøver som kan nå Bolt over kneskåla i popularitet på verdensbasis.

Å være verdens raskeste mann var i mange år en garanti for berømmelse over hele verden. Men man må tilbake til VM i 2003 for å finne er mer anonym vinner på 100 meter. Den gangen vant Kim Collins fra St. Kit & Nevis.

Men selv den smilende karibiske gutten går Jacobs en høy gang i berømmelse. Selv om vinnertiden på 9.80 er fantastisk bra.

Warholms erkerival, Rai Benjamin, er rangert som verdens sjette beste friidrettsutøver. Det betyr at det er 400 hekk som er den øvelsen som nå sportslig sett er den mest interessante, og holder det høyeste nivået på papiret.

Problemet til Warholm er at Rai Benjamin ikke er kjent utenfor friidrettsmiljøet i USA. Det gjør hans gjennomslagskraft mindre internasjonalt også.

– Ingen vet hvem Benjamin er i USA. Han er en «nobody» i amerikansk idrett, sier Washington Posts friidrettsreporter, Jake Lourim, til TV 2.

Han mener Benjamin er mer berømt i Norge enn i USA. Fordi han er rivalen til Warholm. Etter semifinalen var det langt flere norske enn amerikanske journalister i intervjusonen for å stille spørsmål til den sympatiske karen fra New York.

For Benjamin er et godt stjerne-emne. Han er kul. Han prater bra for seg. Men han trenger et OL-gull for at amerikanerne skal anerkjenne han. Og det kan han kun få med å slå Warholm.

For norsk friidrett vil det være en enorm nedtur. Men for internasjonal friidrett mer gunstig.

Det nivået de to utøverne viste under semifinalen var uansett bevis på stor idrett. Begge følte de «jogget inn» til en tid på 47,30. En tid som er bedre enn den Warholm vant VM med i 2019. Da gikk begge på full maskin.

Nordmannens ferske verdensrekord står virkelig i fare. Som nordmenn bør vi bare krysse fingre for at Warholm igjen greier å strekke halsen foran Benjamin på målstreken. Han har aldri tapt for amerikaneren, og det bør bety litt når alt skal avgjøres.

Sportslig sett er det heller ingen tvil om at oppgjøret natt til tirsdag er det største høydepunktet under friidretten i disse lekene.

Warholms status i friidrettsfamilien er skyhøy. Alle elsker den staute karen fra Ulsteinvik. Og han sjarmerer de fleste på sin vei.

Usain Bolt blir han aldri.

Men vi kan i alle fall drømme om at et OL-gull vil gi han den stjernestatusen han vitterlig fortjener neste gang han krysser den norske riksgrensa.