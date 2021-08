Warholm-rivalen lar seg ikke skremme

– Hvis Karsten løp helt inn for psykologiske grunner, så virket det ikke.

Det sier Rai Benjamin til TV 2 like etter at han løp inn som nummer to bak Karsten Warholm på semifinalen på 400 meter hekk. Begge stjernene tok seg trygt til finale.

Den amerikanske stjernen ledet inn på oppløpet, men Warholm snek seg forbi helt på slutten.

Benjamin: – Det er en ego-greie

– Jeg bestemte meg for å ta det rolig på slutten. Det er en ego-greie for oss begge, ingen liker å tape. Men jeg bestemte meg for å være smart, jeg vet hvor viktig det er å spare energi inn mot finalen, forteller Benjamin.

Warholm løp på 47.30, mens Benjamin fulgte like bak på 47.37 i søndagens semi.

– Hvor mye sparte du?

– Ganske mye. Jeg tok løpet som en semifinale.

– Personlig liker jeg fyren

Benjamin er klar på at forholdet til den norske rivalen er mye bedre enn hva folk tror.

– Vi snakker mye i kulissene. Jeg føler at media prøver å lage en greie. Han er en kul fyr. Det er ikke sånn at vi ikke snakker sammen i det hele tatt. Vi snakket sammen før løpet i dag, sier Benjamin.

– Personlig liker jeg fyren. Jeg sier noen tvilsomme ting om ham av og til. Det er en konkurransegreie. Han løper raskt og jeg løper raskt. Jeg vil bli den beste utøveren. Det er det som driver oss.

Tirsdagens finale løpes på morgenen. Det er amerikaneren glad for.

– Jeg elsker det. Jeg hater å løpe på kvelden. Jeg liker ikke å vente hele dagen.

Der blir det et nytt møte mellom de to kanonene. Warholm har verdensrekorden på 46.70, mens Benjamins pers er på 46.83.