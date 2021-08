Warholm tok første stikk i stjerneduellen

Saken oppdateres!

Verdensrekordholderen vant sitt heat foran erkerivalen Rai Benjamin. Nordmannen løp inn på 47.30. Benjamin ledet inn på oppløpet, men Warholm var sterkere på de siste meterne. Amerikaneren klokket inn på 47.37.

– Jeg skulle bli topp to, det var tanken. Begge to var på siden der. Et lite ekstra trykk på en fot der, så var jeg forbi, sier Warholm til TV 2.

25-åringen er tilsynelatende ikke så opptatt av at han slo sin argeste gullrival.

– Det skulle være det minst viktige i dag. Topp to, komme seg videre og på en bra tid. Det gikk veldig fort. Jeg var overrasket da jeg så tiden, forteller han.

TRYGT VIDERE: Karsten Warholms finaleplass var aldri i fare. Foto :REUTERS/Lucy Nicholson

Warholm mener han brukte mer krefter enn i det innledende heatet.

– Det var litt mer innsats enn forrige løp, sier sunnmøringen.

Det var kun de to beste som var sikret finaleplass, mens resten må vente på tidene fra de to andre heatene.

Benjamin lar seg ikke stresse av at han kom i mål bak sin norske konkurrent.

– Hvis Karsten løp helt inn for psykologiske grunner, så virket det ikke.

De to gullrivalene løp begge i det første semifinale-heatet på 400 meter hekk. Det var det første møtet mellom de to kanonene for første gang siden VM-finalen i Doha i 2019.

OL-finalen løpes tirsdag morgen kl. 05.20.