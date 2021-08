Trolig ute resten av OL

Christian O'Sullivan fikk tommelen ut av ledd i kampen mot Frankrike. Etter kampen ble 29-åringen sendt til sykehuset for røntgen. Deretter ble han sendt til et annet sykehus for videre utredning.

Natt til mandag japansk tid var O'Sullivan tilbake fra sykehuset.

Landslagslege Thomas Torgalsen sier følgende:

– Legene klarte ikke å få fingeren tilbake i ledd. Mest sannsynlig for at noe av leddkapselen og «seneplaten» ligger i veien. Det gjelder ytterleddet i høyre tommel. Derfor er det anbefalt en liten operasjon som vi håper blir utført i løpet av dagen på et spesialistsykehus i Tokyo.

– Mest sannsynlig kan han ikke spille mer i OL-turneringen.

Noen timer senere kom Steinar Ege med denne oppdateringen:

– Han er på en klinikk i Tokyo og blir vurdert. Ettermiddagen vil avgjøre hvordan det kommer til å gå. Vi vet ingenting mer. Vi kommer tilbake til det senere. Vi har spillere her i Tokyo, men vi vet ikke om det kreves et bytte. Det kommer vi til å melde ut så fort vi vet, sire den tidligere landslagskeeperen.

Norge måtte ha med seg poeng for å være sikre på kvartfinaleplass. Mot de franske verdensstjernene dro håndballgutta det i land.

I andre omgang måtte både Christian O'Sullivan og Magnus Abelvik Rød ut med skader. Først pådro O'Sullivan seg en tommelskade, og kun minutter senere måtte lagkameraten ut etter å ha fått en smell i ansiktet.

Fysioterapeut Harald Markussen sa følgende om Magnus Abelvik Røds skade etter kampen:

– Det ser ut som en slagskade mot kjeven. Det ser ikke ut til å være noe skade på selve kjevebenet. Vi må undersøke nærmere når vi får litt bedre tid, forteller Markussen.