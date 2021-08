Mistet mobilen på havets bunn – tre dager etter kom den utrolige beskjeden

Richard Jensen (48) var på båttur da han traff et skjær og mistet mobilen over bord.

Richard Jensen hadde vært på en familiesammenkomst på Hvaler forrige uke, da båten hans traff et skjær på vei hjem.

SELFIE: Jensen sin siste selfie før han traff skjæret. Foto: Privat

Han mistet mobilen ut av båten, og innså at det ikke var vits i å hoppe ut i vannet for å lete etter den.

– Jeg skjønte raskt at den mobilen lå på havets bunn, og at den var borte for alltid, sier Jensen til TV 2.

Etter noen dager fikk derimot Jensen en melding han sent kommer til å glemme.

Traff et skjær

Jensen hadde tilbragt en dag på Hvaler med familien, da han bestemte seg for å kjøre båten hjem til Oslo på onsdag ettermiddag i 17-tiden.

– Jeg koste meg på tur, det var nydelig vær og alt var helt topp. Jeg visste at det var veldig grunt gjennom et sund etter Hankø, så da kjørte jeg i veldig lav hastighet.

Han forklarer at da han hadde passert sundet og nærmet seg Larkollen trodde han han var kommet ut på åpent hav. Han tok da frem mobilen for å ta noen bilder av landskapet.

Omtrent 100 meter fra land begynner plutselig varsellampene å blinke.

– Plutselig varsler kartplotteren at det var veldig grunt. Jeg tittet over båten, og så hører jeg bare et dunk. Jeg hadde truffet et skjær, og prøvde å bakke for å komme meg unna, da jeg igjen hørte et dunk. Da datt mobilen ut av hånden min og ut i sjøen, sier Jensen.

SISTE BILDET: Dette er det siste bildet Jensen rakk å ta før han traff skjæret. Foto: Privat

Mistet mobilen

Han mistet mobilen over bord, og skjønte fort at det ikke var vits å hoppe ut i vannet for å lete etter den.

BÅTEN: Båten som Richard Jensen kjørte da han traff skjæret og mistet mobilen. Foto: Privat

– Jeg klarte å komme meg lenger ut med båten, men ettersom jeg var alene i båten så var jeg jo ganske fortumlet. Jeg visste ikke hvordan det hadde gått med båten, så konkluderte raskt med at jeg ikke skulle lete etter mobilen, sier han.

Jensen besluttet derfor å kjøre hjemover mot Oslo, men beskriver at det hele som en skremmende opplevelse.

– Jeg visste ikke hvilken stand båten var i og hadde ikke mobil. Da jeg kom tilbake til Oslo fikk jeg kontaktet kjæresten min og familien.

Han forklarer at båten hadde klart seg overraskende bra.

– Skjæret traff heldigvis ikke motoren, bare skroget. Alt har gått bra, men jeg har nok fått en del riper under der.

– Helt utrolig

Jensen jobber med å lage musikk sammen med kjæresten Christina Udhjem, og på mobilen hadde han flere skisser til nye låter de skal spille inn. Dette gjorde tapet av mobilen ekstra trist.

Tre dager etter han mistet mobilen, tikket det inn en overraskende melding:

– SAVNER DU EN MOBIL? Ta kontakt.

Meldingen kom som et sjokk, og Jensen trodde umiddelbart at dette ikke kunne være mulig.

– Jeg tenkte at dette må være tull. Da jeg ringte opp nummeret fikk hun forklart meg at de faktisk hadde funnet mobilen min på det lille skjæret. Det er helt utrolig, sier han.

En reddende badenymfe

Hilde Ranheim var på tur med båten sin, da de bestemte seg for å stoppe ved det lille skjæret for å ta noen bilder og bade, som de noen ganger pleier å gjøre.

FANT MOBILEN: Hilde Ranheim fant mobilen under vann på skjæret utenfor Larkollen. Foto: Privat

– Vi har hytte på Larkollen, så vi er veldig godt kjent i området. Hvis du ikke er kjent er det stor sjanse for at du kjører på det skjæret, siden det er nesten umulig å se, sier Ranheim til TV 2.

Hun og broren klatrer ut av båten og opp på skjæret da hun får øye på noe som skinte gjennom vannet.

– Jeg så noe som lå under vann som ikke var tang. Jeg tok den opp og trykket på siden. Da kom det opp et bilde av en mann og en dame.

Hun forklarer at skjæret i seg selv ikke er større enn en kvadratmeter stort, og at vannet er cirka en halv meter over skjæret ved høyvann.

– Jeg tenkte med en gang «hvordan går det an å miste en mobil på dette lille skjæret?», sier hun.

RETT FØR: Ranheim og broren tok dette bildet rett før de gikk ut på skjæret på lørdag. Foto: Privat

Trodde det var tull

Ranheim tok med seg mobilen tilbake til hytta, der hun fikk ladet den opp. Hun fikk sett de siste notifikasjonene og så der at mobilen tilhørte en som het Richard Jensen.

– Det var ganske mange som het det, så det ble noen søk på Facebook og Instagram før vi fant ut hvilken Richard Jensen det var, forklarer hun.

Hun sendte melding til både Jensen og kjæresten, og etter ti minutter ble hun oppringt av en nok så overrasket Jensen.

STREKNINGEN: Ranheim og familien svømmer ofte i området utenfor hytta, og stopper av og til ved skjæret som Jensen krasjet i. Foto: Privat

– Han skjønte jo ingenting. Det er jo en veldig merkelig situasjon, men veldig morsomt da!

Jensen er svært takknemlig for Ranheim sin innsats for å finne eier av mobilen. Dagen etter kjørte han fra Oslo til Larkollen hvor han fikk tilbake en fulladet, velfungerende mobil. Som takk hadde han med seg en flaske Moet til Ranheim.

– Jeg tror jeg har brukt opp min lottoflaks på dette nå, men det går helt fint. Det er jo en helt utrolig historie, avslutter Jensen.