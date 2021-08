Grep muligheten: – Han fortjener å starte flere kamper

Norge gjorde det de måtte, og slo Frankrike 32-29. Dermed er håndballgutta klare for kvartfinale.

Det gjenspeilte seg også på TV 2s håndballekspert Bent Sveles børs. Én spiller får nesten toppscore.

Her er Sveles børs:

Kristian Sæverås 2

Fikk muligheten fra start av i 2. omgang, men treffer ikke og blir byttet ut etter ti minutter.

Torbjørn Bergerud 6

Bergerud med den høyeste redningsprosenten så langt i turneringen kommer inn med selvtillit og begynner bra i det norske målet. Faller litt inn mot pause og begynner på benken de siste 30 minuttene. Kommer inn igjen og begynner med to redninger. Redder det han skal og må.

Sander Sagosen 7

Har fått beskjed om å slippe ballen mer av Berge før kampen, og det gjør han. Setter opp medspillerne på en fantastisk måte. Sliter i avslutningene og brenner igjen fra sju meter før pause. Treffer på fem av åtte etter pause og fortsetter å sette opp medspillerne.

Bjarte Myrhol 7

Endelig fikk vi Myrhol med i spillet. To mål og skaffer en straffe før pause. To av to etter pause også. Rett og slett godt å se.

Magnus Fredriksen 7

Inne noen få angrep de første 30. Sikker når han blir satt opp av Sagosen. Må inn når O`Sulivan blir skadet og leverer en meget god prestasjon offensivt. Tar satsingene og avslutter det hele med en scoring.

Petter Øverby 6

Kriger og slåss defensivt, men offensivt viser han igjen frem svak avslutnings teknikk. Viktig i midtforsvaret utover i kampen og fighter helt inn.

Magnus Jøndal 4

Får en avslutningsmulighet de første 30 minuttene, den er fra 7 meter og Gerrard redder. Treffer på én av to etter pause i en kamp han ikke blir brukt så mye som vanlig.

Magnus Gullerud 7

Stor 1. omgang av Gullerud. Tre mål på fire forsøk og spiller tøft defensivt. Skaffer to straffer og takler så det lukter svidd gjør den norske forsvarssjefen

Christian O`Sullivan 8

Her er O`Sullivan tilbake som temposetter i det norske laget. Raske avkast, pusher laget fremover når vi vinner ball og godt strukturert angrepsspill før pause. Tar over som straffeskytter og er sikker til han blir skadet. Får mest sannsynlig en finger ut av ledd. Meget god kamp av Norges nr. 24.

Harald Reinkind 7

Kommer inn og tar tak begge veier. Viktige skudd fra distanse som gjør at vi holder avstanden til Frankrike.

Kevin Gulliksen 9 BANENS BESTE

Får starte denne kampen på grunn av stor kontringsstyrke. Leverer en god 1. omgang hvor han også står godt defensivt. Heller ikke han treffer fra sju meter rett før pause. Tre på tre forsøk etter pause og krydret med kampens prestasjon når han løper opp en fransk kontring. Stor landskamp og viser at han fortjener å starte flere kamper

Magnus Abelvik Rød 6

Fighter og slåss gjennom kampen helt til han får en smell og må gå ut. Treffer på to av fem avslutninger, men viktig satsinger hele veien som skaper rom for de andre.

Christian Berge 8

Brukt tiden etter skuffelsen mot Tyskland godt. Norsk lag med fart og disiplin. God struktur offensivt og spiller flott håndball frem til 13-8 sliter litt mer inn mot pause. Fortsetter det gode spillet etter pause og er konkret og god når han tar Timeout. Treffer med byttene bortsett fra målvaktsbytte i pausen. Godt forberedt.