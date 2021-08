Fotballryktene: – Man. United og Liverpool kjemper om Atletico-stjerne

Her er søndagens fotballrykter!

Mens Liverpool har fått inn Ibrahima Konate, har Manchester United fått inn Jadon Sancho og Raphael Varane. Lite tyder likevel på at storklubbene er ferdig med å handle.

Mirror melder at Atletico Madrid-representanter skal fly til England på mandag for å møte Liverpool og Manchester United. På agendaen? Diskutere en overgang for midtbanestjerne Saul Niguez.

Så gjenstår det å se om en av rivalklubbene trekker det lengste strået.

Harry Kane kommer til å fortelle Tottenham at han vil til Manchester City når spissen skal i samtaler med klubben neste uke, melder Telegraph.

Ifølge Athletic planlegger Arsenal å bruke Hector Bellerin i en byttehandel for å sikre seg Inter-angriper Lautaro Martinez. Også Totteham er interessert i argentineren om Harry Kane forsvinner.

Ryktene om Jack Grealish fortsetter, og nå vil Aston Villa godta et bud fra Manchester City om det overstiger 1,3 milliarder kroner, skriver Sky Sports.

Hvis Grealish drar nordover ønsker Villa å erstatte han med Norwichs Todd Cantwell, melder Express.

Pengene som kommer inn på Villa Park kan også bli brukt på James Ward-Prowse. Et bud på 325 millioner kroner ble avslått av Southampton, som vil legge inn et nytt ett, rapporterer Mail.

Det 17 år gamle franske stjerneskuddet Lucas Gourna-Douath er svært ettertraktet. Både Chelsea, Atalanta, Bayer Leverkusen og Borussia Dortmund ønsker seg St-Etienne-spilleren, skriver RMC Sport.

Fotomac skriver at Fenerbache vurderer å gjøre fremstøt på Arsenals Cedric Soares.

En annen Arsenal-spiller som skal være på vei bort er Reiss Nelson. Crystal Palace er interessert i 21-åringen, melder the Sun.

Det er aktivitet i Nord-London, for Arsenal vil også ha spillere inn. Sammen med Everton følger de Schalke 04-spiss Matthew Hoppe, journalisten Grant Wahl.