Stjernen saksøker produksjonsselskap

Bakgrunnen for søksmålet er at skuespilleren mener produksjonsselskapet Nu Image/Millennium Films skylder ham minst 10 millioner dollar for innspilte inntekter fra filmen «Olympus Has Fallen».

10 millioner amerikanske dollar tilsvarer over 88 millioner norske kroner.

Søksmålet ble levert fredag.

Action-suksess

I filmen fra 2013 spiller Butler Secret Service-agenten Mike Banning, som må redde den amerikanske presidenten fra gisseltakere.

Butler hevder i søksmålet at produsentene har tjent millioner av dollar på filmen, men at de nekter å betale skuespilleren «en penny av avkastningen og profitten som ble lovet ham i avtalen mellom partene».

2013: Gerard Butler på en premiere av Olympus Has Fallen. Foto: AP Photo/Eduardo Verdugo

Variety skriver at filmen spilte inn 170 millioner amerikanske dollar. I tillegg har det i ettertid blitt laget to oppfølgere.

Flere søksmål

Gerard Butler er ikke den eneste skuespilleren som har gått ut mot produksjonsselskap denne uken.

Torsdag leverte Scarlet Johansson et søksmål mot Disney.

Årsaken er at hun er misfornøyd med at Marvel-filmen «Black Widow» ble sluppet på kino og Disney+ samtidig.

Stjernen hevder ifølge flere amerikanske medier at selskapet hadde garantert henne at filmen først skulle slippes eksklusivt for kinoene, og at deler av lønnen hennes skulle komme fra billettsalg.